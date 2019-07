Si l'envoi de vidéo n'est plus possible depuis le 14 juillet, vous pouvez toutefois voter pour votre lanceur favori sur l'application du Rugby Club Toulonnais. Ceux qui auront récolté le plus de voix seront invités à participer à un second tour qui débutera le 12 août. Les résultats seront annoncés le 24 août, en marge de la finale du tournoi des partenaires Var Matin.