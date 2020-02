Le staff de l’équipe de France a pris pour habitude de surnommer ses remplaçants "finisseurs". Cet après-midi, cette appellation a pris tout son sens sur la pelouse de Chaban-Delmas. Le demi de mêlée bordelais Maxime Lucu a illuminé les quinze dernières minutes de sa vision du jeu. Rentré à la 65e minute en lieu et place de Yann Lesgourgues alors que le score était de 17-16, l’ancien Biarrot n’a pas mis longtemps à se mettre en évidence. Une pénalité longue distance pour redonner une légère avance à ses coéquipiers deux minutes après son entrée en jeu, il s’est montré en réussite face aux poteaux avec un 100% au pied en 4 tentatives.

Mais son action décisive interviendra à la 77e minute, où après un ruck, sa remise à l’intérieur a propulsé Santiago Cordero au milieu des perches pour sceller la victoire de l’UBB. Cette belle prestation contraste avec la courte apparition de Baptiste Couilloud, titulaire au coup d’envoi et sorti dès la 9e minute de jeu, pris de vomissements.

" Je pense qu’il ne vaut mieux pas qu’il parte "

Souffrant d’une gastro, la présence du demi de mêlée lyonnais demain avec les Bleus est difficile à imaginer. En conférence de presse, Pierre Mignoni s’est montré pessimiste quant à l’état de son joueur : "Il s’est senti de jouer, donc on a essayé. Malheureusement, après deux courses il a vomi donc je l’ai sorti." Des nouvelles loin d’être rassurantes pour Baptiste Couilloud, qui faisait parti des 14 joueurs supplémentaire, sélectionnés pour préparer le match face au Pays de Galles avec les 28 restés avec le groupe France. Le manager lyonnais a remis une couche quelques secondes plus tard : "Je vais appeler Fabien (Galthié), et on va voir, mais je pense qu’il ne vaut mieux pas qu’il parte."

Après avoir déjà loupé le début de la préparation du Tournoi des 6 Nations à cause d’une grave blessure à l’épaule, Baptiste Couilloud pourrait se voir privé de la préparation du match face aux Gallois. Une absence qui pourrait profiter à...Maxime Lucu, qui ferait alors son retour avec les Bleus.

Par Vincent Franco