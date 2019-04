"Quand on regarde le calendrier des semaines qui viennent, il n’y a pas de raison de s’enflammer après cette qualification. C’est une bonne chose de faite mais maintenant il faut se focaliser sur le Racing et la détermination qu’il va afficher. C’est suffisant pour rester mobiliser." Franck Azéma le sait, dimanche, ce sera encore un gros match au Michelin après la victoire contre Northampton en Challenge Cup. Le début d’un bloc dantesque avec un match au Stadium de Toulouse et une demi-finale contre les Harlequins dans la foulée. Après le succès en Coupe d’Europe, pas le temps de commander un apéritif. Ce copieux menu débute avec le Racing 92, qui vient de dire au-revoir à ses rêves de Champions Cup.

"On va d’abord se concentrer sur nous, et recevoir un Racing sûrement touché mais je ne m’en fais pas pour eux, il y aura sûrement une belle équipe au Michelin" avouait Morgan Parra. A l’ASM on essaye de ne pas entrer dans ce jeu de la bête blessée et traumatisée. "Ils ont une compétition à gérer, ils vont être déterminés et sûrement tout mettre là-dedans rappelle Benjamin Kayser. On connait la qualité de cette équipe et nous ne pouvons pas nous relâcher. De toute façon, nous avons une fin de saison où il faudra avoir tout notre effectif sur le pont, récupérer nos blessés et être prêt à batailler tous les weekends et cela commence par le Racing dimanche."

Pour Franck Azéma, qui a vécu ce même scénario l’an dernier après l’élimination en quarts de Champions Cup par le Racing, l’ASM ne va pas jouer une équipe à l’agonie. "Je ne sais pas pourquoi tout le monde dit que le Racing est traumatisé. Ils perdent d’un point contre Toulouse, ils peuvent passer la transformation… Est-ce qu’ils sont traumatisés ? Ils sont dans les clous en Top 14, ils vont tout faire pour disputer un titre. S’ils avaient pris 40 points… Mais ce n’est pas le cas. " Camille Lopez tenait aussi à relativiser et il se méfie de la réaction d’orgueil des Franciliens. Par expérience.

"C’est forcément un Racing revanchard car ils sont éliminés de la Coupe d’Europe mais nous avons connu cela aussi, en 2015, après notre finale et nous avons basculé pour nous qualifier en Top 14 explique Camille Lopez. Ils seront dans le même état d’esprit. Quoi de mieux qu’un match à l’extérieur sans pression pour basculer sur un autre objectif ? C’était une équipe redoutable, cela n’a pas changé. À nous de faire ce qu’il faut, de continuer sur notre dynamique et d’être le plus efficace face à eux."

" Ils auront à cœur de nous rendre la monnaie de la pièce. À nous d’être des grands garçons "

Blessé par sa défaite à domicile contre Toulouse, le Racing l’a été aussi en championnat au match aller, perdu 17-40 par les Ciel et Blanc à l’Arena. "On s’en souvient et ils s’en souviendront donc cela va rendre ce match encore plus difficile explique Camille Lopez. Ils auront à cœur de nous rendre la monnaie de la pièce. À nous d’être des grands garçons." Depuis le 2 septembre et cette victoire dans les Hauts-de-Seine, de l’eau a coulé sous les ponts. À Clermont, on sait que les matches contre le Racing sont toujours pleins de rebondissements depuis plusieurs saisons. Mais ce sont surtout de gros matches et les hommes de Franck Azéma sont en alerte.

Sans Penaud, Iturria et Vahaamahina, en vacances, l’ASM ne peut pas lever le pied. "S’il était important de bien débuter la saison avec cette victoire au Racing, c’est une autre équipe aujourd’hui poursuivait Franck Azéma. Elle va sûrement se servir de ce levier là et être revancharde par rapport à cette défaite. Mais il n’y a pas de démobilisation du Racing. Il faut que l’on soit prêt !"

Alors que 13 points séparent les deux équipes, 2e et 4e, les Clermontois peuvent freiner le Racing dans sa course à la qualification. Gagner leur permettrait surtout de faire un pas supplémentaire vers une demi-finale directe. "On ne s’occupe pas de ça et je ne me fais pas de souci pour eux, ils seront en phases finales confiait Camille Lopez. À nous de prendre le maximum de points pour consolider notre place dans les deux premiers. Une victoire peut bien sûr nous donner un petit matelas d’avance. Mais nous aurons aussi deux compétitions à gérer. S’il y a une victoire dimanche nous avancerons plus sereinement."