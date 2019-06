O'Gara, 42 ans, légende du Munster avec lequel il a conquis deux Coupes d'Europe (2006, 2008) et de l'Irlande (128 sélections, un Grand Chelem en 2009), a entraîné pendant quatre saisons le Racing 92 (jeu au pied et défense) avant de rejoindre fin 2017 la province néo-zélandaise des Crusaders. L'Irlandais complète le staff sportif managé par le Néo-Zélandais Jono Gibbes, où figurent toujours Grégory Patat (avants) et le Géorgien Akvsenti Giorgadze (mêlée). Un poste de responsable de la performance, en charge de la préparation physique et du médical, a lui été crée. Il sera occupé par le Néo-Zélandais Johnny Claxton, débauché de Grenoble, relégué en Pro D2.

Par ailleurs, l'ancien 2e ligne (2005-2012) et capitaine de La Rochelle, Robert Mohr, fait également son retour. Nommé responsable du développement sportif, l'Allemand aura pour prérogatives la coordination, le recrutement, le suivi de la formation et la culture club. Mohr a occupé un poste quasi-similaire pendant quelques mois au Stade Français après son rachat en 2017 par l'homme d'affaire suisse d'origine allemande Hans-Peter Wild, avant d'en être écarté en janvier.

Au niveau du recrutement, trois joueurs se sont engagés: le pilier gauche de Béziers (Pro D2) Reda Wardi (23 ans), le polyvalent talonneur ou 3e ligne argentin d'Agen Facundo Bosch (27 ans), ainsi que l'ouvreur vétéran Brock James, 37 ans, de retour au club après une saison passée à l'UBB. Il aura pour mission de remplacer l'Anglais Ryan Lamb, contraint de mettre un terme à sa carrière, et d'accompagner le Néo-Zélandais Ihaia West et Max Lafage.

Enfin, le 3e ligne sud-africain Wiaan Liebenberg, recruté comme joker médical en cours de saison à Montpellier et qui s'est parfaitement intégré, a vu son contrat prolongé jusqu'en 2022.