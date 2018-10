Top 14 - Acébès à Perpignan jusqu’en 2022

Véritable maillon fort de la remontée de l’Usap en Top 14, Mathieu Acébès a inscrit 22 essais sous le maillot sang et or. Parfaitement épanoui en Catalogne, celui qui évoluera au centre pour son retour en terres paloises, ce samedi, s’est confié à Midi Olympique.

Âgé de 31 ans, Acébès devrait finir sa carrière dans les Pyrénées-Orientales : "Je suis le plus heureux à l’Usap, je suis comblé. Et c’était loin d’être le cas quand je suis arrivé. Ça n’allait pas bien dans la tête. Je ne pensais pas me plaire autant ici en Catalogne. J’ai découvert quelque chose qui m’était inconnu, moi l’homme du sud ouest. Il s’est passé quelque chose ici, je ne peux pas l’expliquer. Je pense que l’Usap sera un moment fort de ma carrière. Je suis quelqu’un d’intègre. Quand je m’engage dans quelque chose, c’est à 200%. J’aurais pu crever pour Pau, et je peux crever pour Perpignan aujourd’hui" a déclaré cette semaine Mathieu Acébès.

L’interview complète est à retrouver ce vendredi dans le journal Midi Olympique.