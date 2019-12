Quel est votre sentiment ?

"Je navigue entre la déception et le contentement. Prendre un point ici, c’est bien pour la suite de la saison. Mais on ne peut pas voir aussi qu’on avait les moyens de s’imposer. J’ai un peu les boules tout de même sur deux décisions arbitrales. Le carton rouge de Ben Smith m’a semblé très sévère. J’ai trouvé aussi que nous n’avions pas récolté les fruits de nos efforts sur une avancée de maul à la fin du match. La mêlée sifflée pour Paris ne correspondait à mon sentiment. A cet instant, nous étions dans l’avancée, et nous pouvions encore construire la possibilité d’un succès. "

Pensez-vous que ces décisions arbitrales ont provoqué votre défaite ?

"Je ne peux pas dire ça non plus. Il me semble assez clair qu’on a perdu le match en touche. Nous avons égaré trop de munitions. "

Qu’est ce qui n’a pas fonctionné dans ce domaine ?

"C’est un problème d’incompréhension. Nous avions établi un système et nous ne l’avons pas respecté. Nous savons que Paris dispose d’un contre en touche performant. Dés que nous avons perdu deux ballons, nous nous sommes précipités et sommes sortis de nos schémas. Je crois qu’on se le perd tout seul ce match, en déjouant dans ce secteur. "

Sur le comportement général de votre équipe, quel bilan tirez-vous de ce déplacement ?

"On va basculer sur du positif. Notre défense et notre agressivité ont été assez irréprochables. Et puis un point pris au classement, il ne faut pas s’en plaindre. A 14 contre 15, nous avons eu les ressources mentales pour nous mobiliser et ramener ce bonus défensif. Je ne suis pas satisfait du résultat, mais l’équipe a bien réagi."

Propos recueillis par Guillaume Cyprien