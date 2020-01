Le match : Le derby pour Toulouse

Le derby de la Garonne garde tout son suspens en cette première période. Les deux équipes montrent des intentions, mais les fautes de main répétées et les transmissions douteuses et ne permettent pas de mettre en place un jeu destabilisant pour les adversaires. Trois essais sont inscrits, il est vrai, mais sur des éclairs individuels. La passe au pied qualitative de Thomas Ramos, les capacités athlétiques de Radradra ou encore la lecture du jeu de Kolbe et voilà une mi-temps qui se solde sur le score de 12 à 7.

A la reprise, les occasions toulousaines se multiplient grâce au jeu deployé par les locaux. Ramos ne galvaude pas son numéro de soliste dans la défense girondine. Son franchissement puis son crochet l'emmène derrière les poteaux. 22-7 à la soixantième, l'ouvreur toulousain aura pris les choses en main pour accélerer le tempo des siens et creuser l'écart au score. Bordeaux de son côté aura tenté en début de rencontre à l'image de son créatif Semi Radradra sans parvenir a véritablement inquiéter Toulouse. L'essai d'Adrien Pelissié en fin de rencontre empêchera toutefois l'obtention du bonus offensif pour les hommes d'Ugo Mola.

Le geste du match : Poteaux sortants

La touche insolite de la journée était lors de cette rencontre. S'il n'a pas d'incidence sur le score final, Thomas Ramos offre au public d'Ernest Wallon un geste plutôt rare, sinon inédit. La transformation de l'essai précoce inscrit par Alban Placines dans l'angle gauche de l'en-but est manquée. Mais c'est ce que l'on peut appeler un joli echec. La frappe du Stadiste heurte le poteau droit, puis rebondit sur le poteau gauche avant de s'écraser sur la barre transversale. Un loupé qui n'a donc finalement pas porté préjudice aux Toulousains.

Le joueur du match : Ramos assume l'ouverture

En l'absence de Zack Holmes, suspendu, et Romain Ntamack selectionné avec les Bleus, les clés du poste d'ouvreur ont été confiées à Thomas Ramos. Un poste qu'il a déja occupé cette saison face à Montpellier en octobre dernier. Avec ses qualités, il a montré aujourd'hui que ce placement sur le terrain ne le dérangeait guère. Occupation au pied dans le coeur du jeu, qualité de passe, mais aussi prise d'intervalle en première main, le Mazamétain a étalé sa palette technique cet après-midi. Techniquement, il est aussi à l'aise sur des gestes élégants comme lors de sa passe volleyée qui a accéléré le jeu sur l'action.

La question : Plus que quatre points, une dynamique relancée ?

Oui, Toulouse a fait tomber le leader de cette quatorzième journée, oui le Stade remonte dans les six premières place synonyme de qualification. Pour autant, sans ses internationaux retenus avec le groupe France combiné à un bloc de trois matchs très relevé qui les attend, les Toulousains auront forts à faire pour conserver cette dynamique de victoires.

La statistique du match : Placines prend place

Aligné en troisième ligne avec les absences de François Cros et Rynhardt Elstadt notamment, Alban Placines a réalisé un match intéressant. Sur un plan statistique, le joueur toulousain a réalisé dix courses ballon en main, un chiffre révélateur de sa capacité offensive. Dans la partie, seul Semi Radradra fait mieux (12 ballons). Des courses se révélant utiles comme lorsqu'il inscrit son premier essai de la saison. Aussi présent dans le secteur défensif, l'ancien Biarrot a plaqué à sept reprises pour un 100% dans l'exercice.

Par Tristan Failler