La Rochelle sans trembler

Agen n’a pas pu remettre en cause l’invincibilité rochelaise à Marcel-Deflandre en 2017. Les Maritimes sont restés maitre chez eux et ont offert une belle dernière récompense cette année à leur public incroyablement fidèle (47-6). Le bonus offensif était déjà acquis à la pause grâce à des essais de Sinzelle (9e), Bourgarit (24e) et Bales (34e) et La Rochelle a déroulé en seconde période, marquant quatre essais supplémentaires par Lamboley (42e), Aguillon (60e), Amosa (64e) et Boudehent (73e). Une victoire bonifiée qui lui donne provisoirement la tête et deux points d’avance sur Montpellier.

La marche était un peu trop haute pour le promu, revigoré après une victoire très précieuse contre Brive (27-13) mais remanié et pas de taille face à un Stade rochelais qui alignait, lui, sa meilleure équipe du moment. Et qui a eu en plus, pour lui, une bonne dose de réalisme pour concrétiser ses occasions en essais et alourdir la marque grâce à la précision au pied de Ryan Lamb, auteur d’un joli six sur sept au but.

Plus d’une heure sans marquer pour Agen

Si les hommes de Patrice Collazo et Xavier Garbajosa ont eu du déchet et ont rendu plusieurs ballons, ils ont aussi su construire leur succès à l’usure, exploitant chaque faille du système défense agenais. Ce fut le cas dès le premier essai de Jérémy Sinzelle (9e), consécutif à un ballon récupéré dans les 22 mètres lot-et-garonnais, ou encore sur le troisième, d’Alexis Bales, qui a gratifié Deflandre d’une feinte de passe d’école au centre du terrain avant d’aller marquer (34e). Entré en cours de match, l’ancien All Black Tawera Kerr-Barlow aura fort à faire pour déloger son concurrent du XV de départ rochelais.

Alexi Bales (Stade Rochelais)Icon Sport

L’aspect défensif a également été soigné par les Maritimes, qui n’ont encaissé que deux pénalités, la seconde étant avant le quart d’heure de jeu (13e). La victoire assurée tôt dans la partie, ils ont mis un point d’honneur à garder leur ligne inviolée en fin de match lors du baroud d’honneur du SUALG. Soit soixante-trois minutes sans prendre le moindre point, sans compter celles après la sirène. De quoi boucler 2017 avec le sentiment du travail bien fait.