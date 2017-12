Castres s’invite sur le podium du TOP 14 avant Noël

Et de six. Six succès de rang. Le Castres Olympique marche sur l’eau, en championnat, depuis bientôt trois mois. Invaincus depuis le 7 octobre, les hommes de Christophe Urios ont, cette fois, roulé sur le Stade Français. Paris a pourtant montré de belles choses, par moment. Mais c’était soirée barbelés devant la ligne d’en-but du CO. Extrêmement solides en défense, les Tarnais ont dégouté les joueurs de la capitale, pas avares en initiatives pendant le second acte. Mais Castres a su faire la différence au score avant la pause. Avec deux essais inscrits (4e,24e) et même des occasions à la pelle de tuer ce match de clôture de la 13e journée de TOP 14.

Ce Castres, version fin 2017, a vraiment de la gueule. Dans les bas-fonds du classement (11e) après une défaite début octobre à Brive, le club tarnais monte ce soir sur la 3e marche du podium. A un petit point du Stade Rochelais, et quatre du leader montpelliérain ! Une remontada qui fait une nouvelle victime, en la personne du Stade Français. Pris à la gorge d’entrée par l’entrée de Combezou (4e), les Parisiens ont souffert le martyr pendant les quarante premières minutes. Notamment en mêlée fermée. A tel point que l’avantage de 20-6, au retour des vestiaires, ne paraissait pas cher payé en faveur de Castres.

Jules Plisson (Castres Olympique)Icon Sport

Une muraille infranchissable

Le Stade Français en a eu des importunités, de marquer et de relancer le suspens, après la pause. Mais n’a cessé de buter sur un dernier rempart qui n’a pas fait de cadeaux à la veille du réveillon de Noël. Impériaux dans leurs montées défensives, les coéquipiers d’Urdapilleta ont étouffé dans l’œuf toutes les occasions parisiennes, avant de planter l’essai du bonus offensif à l’heure de jeu (63e). Sur un doublé de l’intenable Thomas Combezou.

En chipotant, on pourrait arguer que le CO a joué à se faire peur, en fin de match, en ne parvenant pas à se mettre à l’abri plus tôt. Car le bonus aurait bien pu (dû ?) s’envoler sans ce loupé de Martial dans l’en-but tarnais (75e). La seule fois dans cette partie d’ailleurs, où la défense castraise s’est fait surprendre.

Alors que Paris végète toujours en bas de tableau et termine la phase aller à 11 points du TOP 6, Castres s’invite à la table des cadors. Un exploit sur la pelouse de Clermont dimanche prochain, pour le dernier match de l’année 2017, commencerait sérieusement à faire basculer le CO vers le statut de co-favori au Brennus. Rendez-vous est pris.