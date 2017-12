Bonus à la Pyrrhus

La décision de Zack Holmes de mettre lui même un terme à cette partie en tapant directement en touche, alors que le succès était encore possible et qu’on attendait du stade toulousain qu’il dresse son panache pour une dernière action à suspens, a révélé ce que fut la dureté du combat mené dans la U-Arena. Le point de bonus en poche, l’ouvreur australien a préféré arrêter les dégâts, ce que personne dans son équipe ne lui a reproché. Tout les acteurs de ce premier match de championnat en salle ont semblé l’achever sur les rotules. Hugo Mola dira plus tard qu’en bord de terrain, "on a vraiment eu l’impression que ça tapait très dur". La figure toute rougie en conférence de presse, l’air mâché et le souffle court, Yoann Maestri s’est amusé comme il a pu de cette rencontre "disputée dans des conditions d’été selon des critères hivernaux. On a fait plus de mêlée que si on avait joué à l’extérieur. Il faisait chaud, nous sommes tous rincés". Et la note de cette dépense énergétique augmentée par les sunlights s’est avérée assez lourde pour le Stade Toulousain.

Yoann Maestri (Toulouse) et Mathieu Babillot (Castres) à la lutte.Icon Sport

SOS pilier gauche

Cette rencontre a laissé sur le carreau quatre joueurs haut-garonnais. Dés le début des hostilités, le soldat Gray est tombé sur un os et s’est abimé les côtes. Dix minutes plus tard, Yann a David arrêtait son effort en pleine action en raison d’un pépin musculaire. Carl Axtens, le remplaçant de Talalelei Gray, s’est cassé le nez. Enfin, Lukas Pointud est sorti vraiment très grimaçant sous la douleur en raison d’une épaule démise. "Elle s’est remise en place après le match. Il est costaud. On fera le bilan cette semaine", a commenté Mola, qui s’inquiète pour ce poste de pilier gauche. La très bonne nouvelle de la soirée a été le retour de Cyrille Baille aux affaires. Pointud blessé, le pilier international est revenu sur le prés pour le remplacer, mettant un terme à plusieurs mois d’inactivité consécutive de sa blessure au genou. Mais il revient sur un poste décimé. Avant Lukas Pointud, Rodrigue Neti s’était cassé le nez au match précédent contre le Lou. Cyrille Baille de retour aux affaires, son joker médical Daniel Mieni ne peut plus revenir sur le prés. Mais de toute façon, lui aussi était touché au mollet. De là à ce que Cyrille Baille honore sa deuxième feuille de match de la saison par un quatre-vingt minutes contre Toulon…