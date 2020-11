Semi Radradra doit se morfondre dans sa chambre d’hôtel. Selon toute vraisemblance, il va être contraint de déclarer forfait pour le France – Fidji de ce dimanche. Selon nos informations son nouveau test anti-covid passé ce jeudi s’est révélé positif. Il serait le seul joueur concerné.

Lui qui affirmait dans l’entretien qu’il nous avait accordé "avoir hâte de jouer ce match" et dont le duel face à Virimi Vakatawa faisait saliver pas mal de monde dont l’intéressé, "Virimi est l’un des meilleurs centres au monde à l’heure actuelle, si ce n’est le meilleur de tous. J’adore le voir jouer avec le Racing et la France. Ses performances ces dernières semaines ont été impressionnantes. On donnera notre meilleur pour l’arrêter", devrait regarder le match depuis son écran de télévision.

La sélection des Fidji n’a pas encore communiqué sur les résultats des tests passés ce jeudi, mais une fois officielle la positivité de Radradra, ce dernier devra déclarer forfait et observer une période d’isolement d’au moins sept jours.