Ces 18 joueurs sont l'équipe-type constituée par le sélectionneur Fabien Galthié depuis son arrivée en début d'année, moins 5 joueurs. Le troisième ligne François Cros et l'arrière Anthony Bouthier, blessés, ne seront pas présents pour le reste de la compétition. L'ailier Teddy Thomas, forfait pour le match face à l'Irlande fin octobre, était de nouveau titulaire à Murrayfield et sera l'un des leaders d'un groupe inexpérimenté pour la fin du tournoi, comme le demi de mêlée Baptiste Serin, remplacé à Edimbourg par Baptiste Couilloud. Ces deux-là peuvent encore disputer un match, comme l'ouvreur Romain Ntamack, forfait sur blessure pour ce déplacement.

En Écosse, trois remplaçants, Couilloud, l'ouvreur Louis Carbonel et le troisième ligne Cameron Woki, ont "grillé" une feuille de match sans entrer en jeu mais devraient profiter de la rotation imposée d'ici la fin de la compétition. Et le reste de l'équipe? Un nouveau groupe composé pour moitié (16 sur 31) de néophytes au niveau international sera rassemblé dès lundi à Marcoussis. Avec la perspective de disputer une possible finale face à l'Angleterre, le 5 décembre, avec seulement deux semaines de vécu commun.

Comptent 3 feuilles de match et ne peuvent plus jouer

Première ligne: Cyril Baille, Jean-Baptiste Gros, Julien Marchand, Camille Chat, Mohamed Haouas, Demba Bamba

Deuxième ligne: Bernard Le Roux, Paul Willemse, Romain Taofifenua

Troisième ligne: Charles Ollivon, Grégory Alldritt, Dylan Cretin

Charnière: Antoine Dupont

Trois-quarts: Gaël Fickou, Virimi Vakatawa, Arthur Vincent, Vincent Rattez, Thomas Ramos

Comptent 2 feuilles de match

Troisième ligne: François Cros (blessé)

Charnière: Baptiste Serin, Romain Ntamack (non retenu pour l'Italie)

Trois-quarts: Teddy Thomas, Anthony Bouthier (blessé)

Comptent 1 feuille de match

Troisième ligne: Cameron Woki

Charnière: Baptiste Couilloud, Matthieu Jalibert, Louis Carbonel

Trois-quarts: Arthur Retière (non retenu pour l'Italie)

Appelés pour l'Italie ne comptant aucune feuille de match