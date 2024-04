Malgré une belle adversité du Racing dans le jeu au sol avec un Jordan Joseph mordant, Toulouse a fini par avoir le dernier mot dans ce secteur, notamment grâce à l’apport de son rugueux flanker anglais Jack Willis…

Les futurs adversaires du Stade toulousain échafaudent souvent le même plan de bataille pour se donner un espoir de dompter la bestiole rouge et noir : dominer le jeu au sol. Si la bande à Dupont ne bénéficie pas de libérations rapides, elle ne peut pas accélérer son jeu et déborder la défense adverse. Donc, à chaque fois, les futurs adversaires de Toulouse visent ce secteur : "On savait que le Racing allait nous cibler là-dessus, comme c’est souvent le cas de nos adversaires qui veulent nous empêcher de jouer", confirmait le capitaine Antoine Dupont après le match.

Même écho du côté de l’autre capitaine, Henry Chavancy : "On avait d’abord détecté qu’ils étaient très performants dans ce secteur-là, avec des gratteurs de haut niveau. On savait que si on avait des ballons rapides, on parviendrait à mettre cette défense en difficulté. On y est arrivé par moments, mais pas assez souvent. Les zones de rucks, c’est primordial face aux équipes de haut niveau et nous avons été énormément pénalisés dans ce secteur aujourd’hui. Ce fut un des facteurs qui a fait la différence." Le leader des Franciliens n’a pas tort, puisque son équipe a terminé avec onze pénalités contre elle, pour sept à Toulouse.

Willis VS Joseph, choc de pénibles

Pourtant, il serait injuste de dire que les Toulousains ont remporté la bataille du sol. Selon les statistiques officielles, les Racingmen ont gagné plus de turnovers dans les rucks que leurs adversaires (12 contre 8) avec, en tête de file, de bien pénibles clients que furent Jordan Joseph ou Cedate Gomes-Sa (deux grattages chacun). Le premier fut même l’un des meilleurs de son équipe, et sa prestation n’a pas échappé à son manager Stuart Lancaster : "Jordan a été mieux. Bien mieux. Il n’était pas content de son match la semaine dernière. J’ai vraiment le sentiment qu’il peut revenir sur les radars du XV de France dans l’année à venir. Il a perdu pas mal de poids, il se déplace mieux, il est plus efficace. Et il a été bon dans le jeu au sol. Chaque équipe a besoin de spécialistes du jeu au sol. Tout le monde ne peut pas aller au contest. En face, il y avait Julien Marchand ou Jack Willis. Ces garçons font des différences pour le Stade toulousain, comme Caelan Doris en fait pour le Leinster."

Comme l’identifiait l’ancien sélectionneur du XV de la Rose, Joseph est donc tombé sur un sacré client en la personne de Jack Willis qui, s’il n’a récupéré qu’un seul ballon au sol, a semé la zizanie dans les rucks franciliens : "C’est un secteur où il est très performant et on sait que cela donne beaucoup d’énergie à l’équipe quand il récupère une pénalité ou fait un turnover, soulignait son capitaine Antoine Dupont. Il apprécie beaucoup le jeu au sol, comme d’autres dans l’équipe. Quand Jack nous gratte autant de ballons, cela nous fait beaucoup de bien." Un domaine dans lequel les Racingmen ont été forcément fragilisés avec la sortie prématurée de leur champion du monde sud-africain Siya Kolisi, touché à la cheville droite : "Le fait de perdre Siya tôt dans la partie nous a pénalisés, mais nous devons développer nos joueurs pour progresser dans ce secteur. Car on ne peut pas se permettre de passer notre temps à défendre contre Toulouse." Il n’en reste pas moins que Toulouse devra élever son niveau d’un cran face aux rugueux Anglais d’Exeter, qu’ils recevront dimanche prochain...