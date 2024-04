Si sa profondeur de banc, son vécu et sa densité physique lui ont permis de s’imposer au Cap, il faudra élever le curseur samedi. mais Les Irlandais comptent bien en faire de même.

"Que ce soit le Leinster ou Leicester, ce sera un gros combat face à deux équipes que l’on a déjà affrontées cette saison." Au coup de sifflet final de la victoire au Cap, samedi, Donnacha Ryan avait la délicatesse et la politesse de ne pas présumer de ce qui risquait fort de se produire, le soir même, à Dublin : la qualification de la Blue Army, pour des retrouvailles on ne peut plus attendues à l’Aviva.

Quoi qu’il en soit, et quel qu’ait pu être leur adversaire, les doubles tenants du titre étaient conscients d’un impératif pour la suite de leur campagne : il leur faudra être autrement plus consistants pour être à la hauteur du défi et de leurs ambitions à l’avenir. À ce sujet, Ultan Dillane relativisait à juste titre, en rappelant les aléas d’un collectif qui s’est enfin retrouvé après avoir été trop longtemps éparpillé : "Il y avait des mecs qui n’avaient pas joué depuis 5, 6, 8 semaines, évoquait, samedi, le précieux deuxième ligne. C’était un petit défi pour eux de revenir." La première mission a été relevée, non sans mal ni frayeurs. La suivante sera d’un tout autre acabit : " Avoir vécu ces quatre-vingts minutes va les aider la semaine prochaine : Will (Skelton, N.D.L.R.) a fait 70 minutes, "T" (Kerr-Barlow), aussi, "Jo" (Danty), également, qui n’était pas là depuis plusieurs semaines… Je suis confiant quant au fait que l’on se mettra dans le match plus rapidement." Il faudra aussi être plus avisés dans la stratégie et inspirés balle en main.

Cullen : "Un grand sang froid"

Quelques heures plus tard, à une dizaine de milliers de kilomètres plus au Nord, les discours rochelais trouvaient un écho auprès de leurs ennemis préférés, vainqueurs sans briller ni trembler de Tigers (36-22) : "En termes de performance pure, nous étions loin de notre meilleur niveau, reconnaissait Caelan Doris. C’était suffisant pour cette fois mais nous savons ce qu’il faut faire pour accéder aux dernières étapes de cette compétition". "Il y a eu du bon et du mauvais, poursuivait Leo Cullen. Et nous aurons besoin de beaucoup de bon la semaine prochaine. Car ce sera un grand défi, n’est-ce pas ?"

Les quelques trous d’air en défense – ayant occasionné trois essais anglais – lui donneront matière à travailler tout comme l’analyse d’une prestation maritime qui n’a, à première vue, fait que confirmer ce qu’il savait déjà : "J’ai regardé un peu leur match, évoquait, dès samedi soir, l’ancien deuxième ligne. Les Stormers avaient pris une bonne avance et ils ont fait preuve d’un grand sang froid. Ils savent comment tuer les matchs dans les moments clés. Nous devons établir un nouveau plan pour être prêts à relever le challenge la semaine prochaine." Si le Leinster a déjà paru plus impressionnant dans un passé récent et si le Stade rochelais éprouve davantage de difficultés en déplacement, samedi, à 18 h 30, les compteurs seront remis à zéro.