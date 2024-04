Les Maritimes ont ajouté une nouvelle ligne à la liste de leurs faits d’armes dans la compétition en devenant les premiers européens à s’imposer en Afrique du Sud. Le prochain défi promet d’être aussi mémorable, avec des retrouvailles très attendues avec le Leinster.

Dans la frénésie d’une fin de match à couper le souffle au DHL Stadium et alors que tous les regards étaient déjà tournés vers Dublin, l’information est passée relativement inaperçue : ce samedi, La Rochelle est devenue la première équipe européenne à s’imposer en Afrique du Sud dans la courte histoire de la Champions Cup.

Intégrés au gotha du rugby (inter) continental à la faveur de leurs deux victoires finales, avec les scenarii que l’on connaît, les Rochelais ont ainsi ajouté une nouvelle petite ligne à la liste de leurs faits d’armes. Voir le double tenant du titre dans ce costume de pionnier - après treize tentatives infructueuses des visiteurs du Vieux Continent - ne tient évidemment pas de la coïncidence. Au contraire de tant d’autres, les hommes de Grégory Alldritt étaient venus avec des intentions et de solides atouts. "On aime bien ce genre de matchs qui est prédit comme perdu", avait glissé Thomas Lavault dans l’avant-match. "C’est un super défi à relever, d’autant plus dans cette compétition que l’on adore", avait appuyé Grégory Alldritt. Dans la foulée de la correction reçue par les Lyonnais à Pretoria (59-19), leur performance au Cap, au terme d’une semaine marquée par un voyage de plus de vingt-quatre heures et un changement de climat, mérite citation.

"Un nouveau classique" dixit O’Gara

Si ce succès du 6 avril 2024 est à retenir, il est d’ores et déjà occulté par un autre rendez-vous historique avant l’heure : les énièmes retrouvailles entre le Leinster et La Rochelle. Après la demi-finale de 2021 à Marcel-Deflandre (32-23), la finale de 2022 à Marseille (21-24) et celle de 2023 à Dublin (26-27), les deux ténors vont de nouveau croiser le fer en phase finale. Au stade des quarts, cette fois. Rarement affiche a atteint un tel niveau de rivalité sur la scène européenne… Ronan O’Gara l’avait présentée on ne peut mieux après leur dernier bras de fer, en décembre, pour une fois dominé par les Irlandais (9-16), en Charente : "Il y a un nouveau classique dans le rugby européen : nous face au Leinster, qui a été un peu meilleur que nous. Le Leinster est fier, après trois matchs et trois défaites contre nous, il a dit : "On arrête, on en a marre." Il a gagné, ça crée des conditions différentes pour la prochaine fois, s’il y a une prochaine fois."

REMATCH SET ?@leinsterrugby will meet their nemesis @staderochelais in Dublin once again in a repeat of the last two finals \ud83d\udc40#InvestecChampionsCup pic.twitter.com/KmFfSdn21P — Investec Champions Cup (@ChampionsCup) April 6, 2024

Elle est déjà arrivée. Et elle promet une empoignade quoi qu’il en soit unique. Caelan Doris prévient : "Nous ne manquons pas de motivation étant donné certains des résultats que nous avons eus contre eux ces derniers temps."