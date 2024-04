De retour de blessure, l’arrière écossais sera sur le pont dimanche. Ce sera beaucoup plus difficile pour l’international français. Du côté des Franciliens, le double champion du monde Siya Kolisi devrait faire son retour alors que la charnière Le Garrec – Gibert manquera à l’appel.

La bonne nouvelle du début de semaine côté toulousain fut le retour à l’entraînement de plusieurs joueurs, à commencer par l’arrière international écossais Blair Kinghorn, lequel avait déclaré forfait pour les deux derniers matchs de Top 14 en raison d’une blessure aux ischios. En l’occurrence, c’est même d’une importance majeure au vu de l’état actuel du triangle d’attaque stadiste (Capuozzo et Bituniyata à l’infirmerie), même s’il reste des solutions. L’intéressé avait ressenti une pointe lors d’un entraînement il y a deux semaines, avant le déplacement à l’Union Bordeaux-Bègles et quelques jours après le dernier match du Tournoi des 6 Nations qu’il avait disputé en Irlande. Hors du groupe bien sûr au Matmut Atlantique, il avait également été ménagé contre Pau le week-end passé mais son évolution était déjà considérée très rassurante. Mardi après-midi, il a effectué la séance collective tout à fait normalement et sans aucune gêne à Ernest-Wallon. Il postule donc pour le huitième de finale contre le Racing 92 dimanche et devrait même être titulaire avec le numéro 15 dans le dos, et peut-être même buteur. Car une grosse incertitude planait toujours autour de Thomas Ramos, à l’heure où nous bouclions ces lignes.

Romain Ntamack, les feux sont au vert

L’arrière ou ouvreur international a été victime d’une grosse contusion au niveau de la crête iliaque lors de la défaite à Bordeaux-Bègles. Jusqu’à ce jeudi matin, il n’avait pas encore remis un pied sur le terrain puisque le staff médical avait axé son travail sur sa récupération. Ses sensations étaient plutôt positives, permettant à Ugo Mola et ses adjoints de profiter de la programmation dominicale pour lui laisser une petite chance de postuler. Mais, s’il était prévu de passer des tests en milieu et fin de semaine avant de prendre une décision définitive, aucun risque ne sera pris le concernant et il ne devrait pas figurer sur la feuille. De retour à la compétition samedi dernier, Romain Ntamack, a passé des testings (ateliers organisés le matin pour tester ses sensations) très encourageants lundi et mardi. Il aborde donc ce huitième dans d’excellentes dispositions. Enfin, le pilier polyvalent David Ainu’u (mollet) et l’ailier Dimitri Delibes (épaule) ont aussi repris l’entraînement, même si leurs présences dans les 23 restent hypothétiques.

Le Garrec out, Siya Kolisi in

Il y eut, cette semaine, quelques bonnes nouvelles dans les Hauts-de-Seine : les premiers entraînements collectifs de Josua Tuisova, blessé au genou depuis la fin de la Coupe du monde ; les reprises progressives de Guram Gogichashvili et Wenceslas Lauret ou encore les retours dans le 15 majeur, ce week-end, de Siya Kolisi, le leader de combat francilien dans le jeu au sol et de Janik Tarrit, lanceur plus précis que ne l’est Peniami Narisia. Pour autant, il y en eut aussi de bien plus mauvaises…

Nolann Le Garrec, victime d’une commotion cérébrale la semaine dernière contre Clermont, sera en effet forfait pour le huitième de finale de Champions Cup, prévu ce week-end à Toulouse. Au crépuscule de la dernière rencontre face aux Jaunards (26-10), le manager anglais Stuart Lancaster s’était pourtant donné le temps de la réflexion, concernant l’un de ses leaders de jeu : "Nolann va suivre le protocole mis en place, disait-il samedi soir, dans les entrailles de Paris-La Défense-Arena. On est à huit jours de la rencontre face à Toulouse et on verra bien comment ça se passe."

Gibert manque aussi à l’appel

Après avoir rencontré un neurologue indépendant mardi matin à Paris, Nolann Le Garrec n’a pourtant pas été considéré comme opérationnel et manquera donc un face-à-face tant attendu avec Antoine Dupont, auquel il avait pour rappel brillamment succédé lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

En l’absence du demi de mêlée Breton, c’est donc l’ancien Palois Clovis Le Bail qui devrait occuper le poste de numéro 9 et former avec Tristan Tedder la charnière francilienne, l’offensif Antoine Gibert s’étant blessé à la cheville (entorse) samedi soir, face à l’ASMCA.

Comment cette équipe francilienne, apparue si fragile dès lors que Le Garrec et Gibert ont manqué à l’appel au milieu de l’hiver, se comportera-t-elle à Ernest Wallon ? En victime expiatoire ou triple finaliste de la compétition ? "On ne part à Toulouse la tête basse, disait Gaël Fickou mercredi. Sur ce huitième de finale, la pression est sur les Toulousains et, par le passé, notre équipe les a déjà fait douter." Dès lors…