Palois et Bayonnais ont offert un grand spectacle ce samedi au Hameau, se séparant sur un score incroyable de 42 à 40. Deux petits points d'écart, ce n'est rien, surtout en regardant deux actions similaires qui n'ont pas entraîné la même décision arbitrale.

Dans un match à 82 points et onze essais, il n’est pas facile de trouver le tournant du match, celui qui a fait basculer la rencontre d’un côté ou de l’autre. Palois et Bayonnais se sont rendus coups pour coups, tels deux boxeurs capables d’encaisser, de vaciller, de partir au tapis puis de se redresser pour lâcher un uppercut que personne n’avait vu venir. On pourrait alors penser à cette contestation de Camille Lopez offrant une pénalité et trois points aux Béarnais, à cette faute d’Arthur Iturria à sept minutes de la fin qui enterrait les espoirs basques avec un écart porté à neuf points. Mais dans cette rencontre au scénario incroyable, avec deux équipes au rendez-vous pour offrit du spectacle et autant de suspens, il n’est pas incongru de penser qu’un match nul n’aurait pas été le plus beau des résultats car il est certain que les Palois méritaient de gagner mais les Bayonnais certainement pas de perdre.

D’autant plus au regard de l’écart final de deux points. Qu’est-ce que c’est deux points ? Une transformation pardi. Difficile alors de ne pas repenser à ce plongeon de Jack Maddocks au pied du poteau de coin tout en étant poussé par Cheikh Tiberghien. Après arbitrage vidéo, l’arrière de l’Aviron avait écopé d’un carton jaune et son équipe avait été sanctionné d’un essai de pénalité (62e). Une action qui ressemblait pourtant à ce plongeon d’Arnaud Erbinartegaray exactement au même endroit à la 35e minute. La vidéo avait alors validé le toucher à terre sans pour autant sanctionner le défenseur palois. Camille Lopez, collé à la ligne de touche, avait manqué la transformation. Deux plongeons similaires, deux points de vue différents, deux points de différence à l’arrivée.