La méthode de Patrick Arlettaz, Laurent Sempéré et Nicolas Jeanjean, les trois nouveaux adjoints de Fabien Galthié, n’a pas encore trouvé l’écho souhaité au sein du groupe France. C’est quand le bonheur ?

Depuis la fin de la Coupe du monde, Fabien Galthié a dans son entourage immédiat (le premier cercle, comme il l’appelle) perdu quelques pointures. A Marcoussis, Laurent Labit, un homme avec lequel il avait joué à Colomiers et duquel il était très proche, avait ainsi doté le XV de France de moult lancements de jeu et l’attaque tricolore d’un tranchant certain, notamment via ce "jeu en Black" qui fit des merveilles, lors des premiers temps du mandat. Karim Ghezal, lui, s’était greffé à l’expérience de William Servat pour faire de l’alignement tricolore une rampe de lancement solide, au gré de laquelle le XV de France déroulait d’ailleurs de très bons mauls pénétrants : on en veut pour preuve que Julien Marchand et Peato Mauvaka, conducteurs de ces engins-là, firent longtemps partie des meilleurs marqueurs d’essais du XV de France.

Quant au directeur de la performance Thibaud Giroud, si on lui reprocha parfois d’avoir poussé certains moteurs tricolores jusqu’à la rupture (Paul Willemse, Julien Marchand...), il eut pour lui des résultats immédiats, tant les Bleus dominèrent leurs adversaires directs d’un pur aspect physique, jusqu’à que ne survienne la sortie de route que l’on sait, en quart de finale de Coupe du monde…

XV de France - Nicolas Jeanjean a remplacé Thibault Giroud en qualité de directeur de la performance des Bleus. Icon Sport - Icon Sport

Au temps de faire son œuvre...

Ce préalable étant posé, la comparaison avec l’actualité du XV de France n’est donc guère flatteuse, pour les nouveaux venus du staff de Galthié. Depuis le début du Tournoi des 6 Nations, la touche que dirige désormais Laurent Sempere -qui avait fait du Stade français le meilleur alignement du Top 14 avant de rejoindre le giron tricolore- n’est plus aussi sereine que naguère : dans les airs, Cameron Woki et Charles Ollivon semblent même régulièrement se disputer le rôle de "capitaine de touche", ce dialogue de sourds aboutissant souvent à des ballons égarés dans ce secteur de jeu. L’attaque, dîtes-vous ?

Désormais dirigée par le Catalan Patrick Arlettaz, elle cristallise aujourd’hui le point central de l’agacement des supporters du XV de France, tant les Bleus semblent incapables d’enchaîner trois passes depuis que le Tournoi 2024 a été lancé au stade Vélodrome : pour avoir assisté à de nombreux entraînements du groupe France à Marcoussis, on peut pourtant jurer que l’ancien manager de l’Usap ne se ménage pas, sur le terrain, afin d’insuffler de l’énergie à cette machinerie largement rouillée, depuis la fin de la Coupe du monde. Par ailleurs, peut-on considérer que Nicolas Jeanjean, qui a succédé à Giroud après le désistement du Gallois Paul Stridgeon (aujourd’hui au Racing 92), a quelque chose à voir avec le manque de fraîcheur et d’allant affiché par les Bleus ces dernières semaines ?

Si l’équipe de France est à bien des égards malade, les hommes qui l’entraînent ont donc nécessairement leur part de responsabilités là-dessus. Pour autant, l’expérience nous a montré qu’une nouvelle méthode, un nouveau discours et une autre façon de penser le jeu avaient largement de quoi déconcerter des rugbymen, aux prémices d’une aventure, et qu’il faudra probablement encore plusieurs mois à Gregory Alldritt et ses coéquipiers pour totalement maîtriser ce que leur demandent les nouveaux adjoints du sélectionneur. Vivement demain, quoi…