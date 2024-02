Si les Bleus sont autant en difficulté, c’est aussi parce qu’ils sont orphelins de beaucoup de joueurs cadres. Dont il serait totalement incongru de minimiser l’immense influence.

L’image était éloquente. Assez révélatrice finalement de tout ce qu’il manque à ce XV de France actuellement. Pendant que les Bleus baissaient la tête dimanche en fin d’après-midi, honteux d’avoir concédé un match nul à domicile face à l’Italie, Antoine Dupont arborait un immense sourire du côté de Vancouver, heureux de la médaille de bronze décrochée avec France 7 (premier podium de la saison) pour ses débuts dans la discipline. Sans surprise, le meilleur joueur du monde n’a eu besoin que de deux bouts de match pour déjà rayonner sur le circuit (au point d’avoir été élu dans l’équipe type de l’étape canadienne). Et, sans surprise, il manque terriblement au XV de France, là où certains voulaient - de manière incompréhensible - en douter avant ce Tournoi des 6 Nations. Attention, il n’est nullement question de remettre en cause le choix de Dupont de se donner les chances de vivre son rêve olympique, tant celui-ci fut annoncé et cadré en amont, et tant il fait les efforts que d’autres n’étaient pas prêts à réaliser pour y parvenir.

Mais une évidence s’impose : oui, même si la charnière est trop vite pointée du doigt quand la machine grince, cette formation tricolore est forcément dépendante de lui. Depuis la prise de fonction de Fabien Galthié, le demi de mêlée toulousain avait d’ailleurs démarré tous les rendez-vous du Tournoi avant cette édition. Pas un hasard. Et sa place dans le plan de jeu français, tant grâce à sa longueur de pied qu’à sa vitesse d’exécution, est absolument centrale. Il est le garant du système, capable aussi de maintenir un collectif à flot par ses fulgurances dans un jour plus difficile. Au-delà, sa complémentarité avec son partenaire de club Romain Ntamack (autre grand absent), qui est certainement l’ouvreur le plus efficace en défense sur la planète et qui demeure un excellent animateur, n’est plus à démontrer. C’est avec ce duo aux mannettes que le XV de France a réalisé le grand chelem en 2022, quelques mois après avoir battu les All Blacks au Stade de France.

XV de France - Grégory Alldritt est sorti blessé face à l'Écosse, lors de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. PA Images / Icon Sport

Flament et Meafou, enfin l’éclaircie ?

Surtout, au-delà du rugby propre, leurs absences pèsent sur la confiance d’un groupe dont ils sont des patrons. Ils rassurent leurs coéquipiers, autant qu’ils effraient leurs adversaires. Et, sur ce plan, la perte en Ecosse de Grégory Alldritt - promu capitaine depuis que Dupont n’est pas là - est un nouveau fardeau pour Fabien Galthié et son staff, privé d’un autre joueur à la stature internationale unique. Leur effectif souff’re aussi parce qu’il est amputé de leaders, sur le terrain et en-dehors, capables de ramener cette sérénité qui fait cruellement défaut. Comme tous les techniciens du monde, même si cela ne suffit pas expliquer toutes les limites du moment, le sélectionneur et ses adjoints en sont actuellement orphelins.

Tout comme ils ont pris en pleine face les blessures d’Anthony Jelonch et d’Emmanuel Meafou juste avant l’entame du Tournoi. Le premier est un cadre de la troisième ligne, caution combat du groupe. Le deuxième était tellement espéré depuis des lustres pour former une deuxième ligne, dont l’encadrement rêve, avec Thibaud Flament... Lui aussi indisponible depuis de longues semaines, touché à un pied. Mais une éclaircie vient-elle enfin d’apparaître pour les Bleus ? Flament et Meafou vont faire leur retour avec le Stade toulousain, samedi contre Castres. Et tout porte à croire qu’ils seront donc là pour défier le Pays de Galles à Cardiff. Ils ne seront pas de trop...