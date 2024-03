Ancien sélectionneur du XV de France, Philipe Saint-André s'est confié dans les colonnes de Midi Olympique. Pour lui, les joueurs n'ont pas tourné la page de la Coupe du monde et ont besoin de souffler.

Vous avez connu une situation similaire en 2011, comment le groupe peut passer à autre chose ?

Le groupe est traumatisé et n’a pas encore tourné la page. C’est indéniable. Cela demande du temps. Moi aussi quand je prends l’équipe de France, j’ai subi ce temps, où les joueurs ressassaient ce point qui nous avait manqué pour gagner la finale 2011. Parce qu’il y a eu de la frustration face à l’Afrique du Sud, on ne peut pas effacer tout d’un coup d’éponge. Les 80% de victoires du premier mandat nous avaient donné une telle confiance, que l’on pensait légitimement que l’on pouvait être champion du monde. Comme moi avec la génération 2011, Fabien Galthié était redevable vis-à-vis de ses leaders, et même si certains en club n’étaient pas très flamboyants, il était presque obligé de les sélectionner pour ce Tournoi. Notamment pour qu’ensemble ils puissent tourner la page du Mondial 2023.

Fabien Galthié a choisi de s’appuyer sur les Mondialistes pour ce Tournoi post-Coupe du monde, n’aurait-il pas dû ouvrir son groupe ?

En 2011, dans des circonstances différentes, j’avais choisi moi aussi de faire le Tournoi avec les finalistes du Mondial qui étaient pourtant en bout de piste. J’avais perdu un peu de temps pour lancer une nouvelle génération et en équipe de France, tu ne rattrapes pas le retard pris. Pour revenir à votre question, on se rend compte que les finalistes du dernier Top 14, Toulousains et Rochelais, qui composent la grande majorité du groupe France, n’ont eu réellement que 15 jours de coupe entre la fin de la saison et la prépa de la Coupe du monde, puis une dizaine de jours à l’issue de la compétition. J’avais été surpris du choix de Galthié mais il s’est avéré payant sur la Coupe du monde. Mais on le paye aujourd’hui. Les joueurs se blessent, soit ils ont des réelles difficultés physiques. On les sent au bout du rouleau physiquement ou mentalement.

A lire aussi : XV de France - "Anatomie d'une chute" (2/4) : Derrière Antoine Dupont, trop de cadres manquent à l'appel

Est-ce la raison pour laquelle cette semaine, le sélectionneur a préféré laisser au repos ses joueurs jusqu’à dimanche, alors qu’il aurait pu choisir de convoquer ses troupes en fin de semaine pour travailler le fond de jeu, il. Ne gaspille-t-il pas du temps de travail ?

C’est une très bonne question. Je comprends votre argument, d’autant plus que durant mon mandat, j’ai été victime de ce va-et-vient des joueurs entre sélections et clubs. Ils terminaient le Tournoi sur les rotules. Fabien a bénéficié depuis son premier mandat d’un temps de travail que nous ses prédécesseurs n’avions jamais eu. Il a su le mettre à profit durant ses quatre premières années. Après, je ne suis pas près du groupe. Je pense que Fabien a ressenti que son groupe avait surtout besoin de se régénérer, de s’aérer. Il aurait été cohérent de convoquer tout le monde ce vendredi et de travailler touche et le fond de jeu des trois-quarts mais, encore une fois, si Fabien s’en prive, c’est qu’il doit sentir que son groupe a besoin de souffler.



Ne doit-on pas remettre en cause alors la préparation physique de ce Tournoi. Sur celle de la Coupe du monde, il y a eu certes pas mal de blessés, mais les "survivants" avaient du gaz ?

Les équipes préparées par Thibault Giroud ont toujours dégagé pas mal d’énergie. Il a toujours eu une vision très forte de ce qu’il voulait faire. De plus, il affiche une autorité naturelle auprès des joueurs intéressante. Il te fait gagner du temps. Nicolas Jeanjean était l’un de ses disciples. Donc il connaît les ingrédients pour bien faire. Après, c’était un homme de l’ombre. Il doit s’afficher comme le patron de ce secteur vis-à-vis du groupe. Ce n’est pas tout le temps évident.

Comment analysez-vous les premiers pas du nouveau staff de Fabien Galthié ?

Les deux vrais nouveaux, Patrick Arlettaz et Laurent Sempéré, sont arrivés dans un groupe avec à la fois des certitudes après quatre années satisfaisantes en termes de résultats mais encore traumatisé pas la défaite face à l’Afrique du Sud. Pas simple durant la phase de préparation du Tournoi de mettre leur patte. Ils ont débarqué sur la pointe des pieds et ils ont bien fait. Pour leur premier match, le XV de France prend près de 40 points à domicile en étant dominé dans tous les secteurs. Pas idéal pour la confiance collective. Donnons-leur du temps. Patrick Arlettaz a démontré avec l’Usap, qu’avec moins de moyens que les grosses écuries, il était capable de donner à sa formation un fond de jeu à la fois attrayant et efficace. Laurent Sempéré avait fait de la touche du Stade français, l’une des meilleures du Top 14. Toutes leurs qualités ne se sont pas envolées.

A lire aussi : XV de France - "Anatomie d'une chute" (3/4) : un nouveau staff au message brouillé pour un rugby brouillon

Le début du Tournoi ne démontre-t-il pas un peu plus que le XV de France est encore Dupont-dépendant ?

Ah c’est sûr que voir les Bleus moribonds notamment face à l’Irlande et l’Italie et voir que dans le même temps Dupont traversait le terrain avec Toulouse, puis s’éclatait pour ses premiers pas dans le rugby à VII, c’était édifiant ! Je vais même plus loin, si le "génie" avait été sur le terrain à Lille pas sûr que le résultat aurait été le même… Après Antoine Dupont est un tel phénomène… Tu comprends que Fabien a tenté de le faire doubler Tournoi et Rugby à VII. Pourtant comme d’autres, il avait besoin de souffler. Et Toulouse l’a bien géré en post-Mondial et son aventure olympique va lui faire du bien mentalement. Il va nous revenir plein de gaz physique et frais psychologiquement. On l’a vu aussi avec Grégory Alldritt. Sa coupure lui avait fait du bien. Lui aussi nous a beaucoup manqué face à l’Italie, même si son remplaçant numérique, Paul Boudehent, a beaucoup amené. Boudehent a été un des rares a remporté ses collisions. Il va compter pour un celui-là rapidement. À la décharge des Bleus, et à l’heure du bilan, on se rend compte que les absences, et je tiens au pluriel, ont pesé.



C’est-à-dire ?

Mettez sur le terrain, et dès le match d’ouverture face à l’Irlande, Dupont mais aussi Jelonch et Ntamack et ce n’est plus la même équipe. Là on perd Alldritt en Ecosse, sans compter les forfaits de Flament et Meafou et je ne suis pas sûr qu’avec tous ces garçons sur le terrain à Lille, les Bleus aient présenté le même visage. Alors que pour disputer ce Tournoi, Fabien se prive du "génie" de Dupont, doit rappeler deux garçons Atonio et Taofifenua qui avaient pris leur retraite internationale, et doit faire face à l’usure physique et mentale de plusieurs de ses cadres. Nous avons beau avoir un beau réservoir, nous avions aussi pas mal de handicaps sur la ligne de départ.



Pour la fin du Tournoi doit-on ouvrir le groupe ?

Avec la blessure de Jalibert et la suspension de Danty, il va être obligé. Certains joueurs qui flambent en Top 14, méritent d’être appelés, essayés au niveau international. Après tu ne peux pas chambouler le groupe en cours de compétition. Sélectionner deux ou trois joueurs à fort potentiel, oui, mais ouvrir les vannes non. Profitons de ces deux matchs pour progresser aussi dans ce que nous proposons en termes de jeu. Je lis que les joueurs veulent plus jouer, plus avoir la possession du ballon. Allons-y.