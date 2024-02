Si le XV de départ ne devrait pas connaître de bouleversement hormis la titularisation de Paul Boudehent pour pallier le forfait de Grégory Alldritt, la petite surprise pourrait venir du banc, où Roumat devrait être conservé en deuxième ligne aux côtés de Taofifenua tandis qu’un petit nouveau pourrait apparaître...

Effectuons un bref retour en arrière. Partant du principe que le XV de France de Fabien Galthié n’a jamais été aussi performant que lors du grand chelem 2022, un regard sur les équipes alignées à deux ans d’intervalle s’avère plus qu’éclairant, quant au niveau décevant des actuelles prestations du XV de France. Il y a deux ans en effet, les Bleus pouvaient en effet compter dans leurXV de départ sur Antoine Dupont, Romain Ntamack, Anthony Jelonch, Gregory Alldritt, qui sont aujourd’hui tous indisponibles, sans oublier Melvyn Jaminet, Gabin Villière ou Paul Willemse. Soit la moitié du XV titulaire, à laquelle il faut ajouter parmi les finisseurs les Jean-Baptiste Gros, Demba Bamba, Romain Taofifenua et Thibaut Flament, tous absents cette année pour cause de blessures.

Voilà pourquoi, dans son souci éternel de privilégier "l’expérience collective" dans un contexte plus que jamais instable, Fabien Galthié ne devrait surtout pas bouleverser son équipe pour cette réception de l’Italie, malgré la pression populaire… En conséquence ? La seule retouche apportée cette semaine le sera en troisième ligne, en vertu du forfait du numéro 8 Greg Alldritt. Changement tout relatif, d’ailleurs, puisque la troisième ligne attendue contre l’Italie à Lille devrait bien être celle qui a terminé la rencontre à Murrayfield, avec le capitaine Charles Ollivon, le Rochelais Paul Boudehent et le Toulousain François Cros en numéro 8.

Le Rochelais Paul Boudehent est le seul changement en troisième ligne pour pallier au forfait du numéro 8 Grégory Alldritt. M-O - Patrick Derewiany

Roumat encore finisseur en deuxième ligne

Étonnant ? Sans doute un peu, si l’on veut se rappeler qu’Ollivon a été formé au couloir à Bayonne, ou alors que Cros n’a débuté qu’une quinzaine de ses quasi-150 matchs au niveau pro avec le 8 dans le dos (la dernière remontant au 29 avril 2023 face au Leinster en demi-finale de Champions Cup). Reste qu’en termes de management, il serait cruel vis-à-vis de Paul Boudehent de le priver d’une première cape comme titulaire dans le Tournoi, lui qui sut gagner sa place au sein du groupe à la force du poignet lors de la dernière Coupe du monde. Tout comme il ne serait évidemment pas faire un cadeau à des "spécialistes" comme le jeune Marko Gazzotti ou Alexandre Roumat de débuter avec la responsabilité du numéro 8, sachant que le XV de France manque trop de confiance pour rêver d’une promenade de santé à Lille. D’autant plus que Roumat a beaucoup plu au staff des Bleus en deuxième ligne, l’idée de l’y former pour apporter une vraie concurrence à Cameron Woki semblant plus que jamais en chemin…

Première sur le banc pour Abadie ?

Ainsi, partant du principe que la triplette titulaire devrait bien être Ollivon-Cros-Boudehent et que Roumat sera sur le banc comme deuxième ligne, restera à trancher la question des finisseurs. Le retour de Romain Taofifenua après son infection s’étant précisé avec son retour à la compétition sous les couleurs de Lyon, Posolo Tuilagi devrait logiquement quitter la feuille de match. L’interrogation – légitime – portera ensuite sur la composition du banc: en 5-3 (en comptant sur la polyvalence de Roumat) ou en 6-2, comme depuis le début du Tournoi ? La logique voudrait que Fabien Galthié privilégie la deuxième option et à ce titre, l’hypothèse d’une première sélection pour Esteban Abadie semblerait tenir la corde, ce dernier – qui a été de tous les rassemblements depuis le début du tournoi – présentant en outre l’avantage d’être un spécialiste de la touche. À moins que le staff tricolore opte au dernier moment pour un 5-3 dont on verrait pour tout dire peu l’utilité au vu de la polyvalence d’un Moefana, l’intégration d’un buteur longue distance comme Melvyn Jaminet sur la feuille de match ne semblant pas franchement une nécessité contre la Squaddra Azzurra. À moins de trembler un peu plus que de raison…