Convoqué pour la première fois de sa jeune carrière avec le XV de France pour préparer la rencontre face à l'Italie, Marko Gazzotti (19 ans) n'arrête plus de grandir. Le joueur de l'UBB continue de grimper vers les sommets. Où va-t-il s'arrêter ?

Comme si c'était la suite logique des choses... L'été dernier, Marko Gazzotti s'est révélé aux yeux du monde entier avec le maillot des Bleuets sur les épaules. Lors de ses quatre apparitions pendant le Mondial, il roule sur tout le monde et sera élu meilleur joueur d'un Mondial qu'il a survolé avec ses coéquipiers.

Quelques mois seulement après avoir découvert le monde professionnel, le troisième ligne change déjà de dimension. Ajoutez à cela quelques matchs de Pro D2 avec Grenoble en plus d'un Tournoi U20 réussi, et vous avez là une nouvelle pépite. C'est d'ailleurs à l'hiver avec les U20 que le bonhomme avait commencé à faire parler de lui. Impressionnant lors d'une rencontre contre l'Écosse, il avait été interrogé sur ses qualités défensives : "C'est la base quand on est troisième ligne ! Il faut marquer les adversaires. Je pense qu'on peut dire que j'aime le chocolat pour reprendre la célèbre expression (rires)."

Son manager à l'époque, Sébastien Calvet, avait décrit la bête : "Si je devais le décrire en deux mots, je dirais rudesse et puissance. C'est un joueur qui ne recule jamais, il arrive toujours à casser le premier plaquage. D'autant plus qu'il est très intelligent sur le pré. Sans tomber dans la caricature, il a le profil des joueurs de l'Est." Pas vraiment surprenant pour un joueur qui est né d'une mère lituanienne.

Une arrivée à l'UBB digérée

Quelques jours après avoir épaté le monde en Afrique du Sud et avec seulement huit matchs de Pro D2 et un barrage d'accession dans les pattes, Marko Gazzotti fait ses valises et quitte Grenoble pour s'engager avec l'Union Bordeaux-Bègles. Le transfert est officialisé le 28 juillet dernier. À l'époque, certains sont pessimistes et estiment ce transfert précipité. Titulaire lors de la 1ère journée de Top 14 sur la pelouse du Racing 92, le troisième ligne se blesse et rejoint l'infirmerie pour deux mois. Un coup d'arrêt qui ne va pas pour autant freiner la progression du Savoyard de naissance.

Petit à petit, Gazzotti s'est fait une place au soleil dans l'effectif girondin, qui empile les victoires cette saison. Lors de l'émission "Top Rugby", diffusée sur TV7 Bordeaux, l'intéressé s'est exprimé sur son adaptation : "Ça s'est fait progressivement. Je suis satisfait du temps de jeu que j'ai. Franchement, j'ai 19 ans, on me fait confiance donc je donne le meilleur de moi-même tous les week-ends." En termes de progression, l'ancien Grenoblois n'a pas de doute au moment d'évoquer les secteurs dans lesquels il a progressé : "Je pense que c'est au niveau de l'intensité. En Top 14 et en Champions Cup, ça va beaucoup plus vite qu'en Pro D2. Ça tape plus !"

En quelques mois, le champion du monde U20 a fait taire toutes les critiques qui pouvaient entourer son arrivée plus que rapide dans l'élite du rugby français. Il a pour l'instant disputé onze rencontres avec la tunique de l'UBB, dont sept dans la peau d'un titulaire. Il y a quelques mois, Sébastien Calvet déclarait ceci : "S'il reste humble et travailleur, il ira très loin." Difficile de contredire l'actuel manager des Bleuets actuellement.

Une convocation... et après ?

En début de semaine prochaine, Marko Gazzotti va découvrir la grande équipe de France. Pour la première fois de sa carrière, le Bordelo-Béglais va goûter à ce qui se fait de mieux dans l'Hexagone.

Aussi fou que celui puisse paraître, le troisième ligne est né en 2004. Il est donc encore sélectionnable avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Appelé par Sébastien Calvet pour affronter l'Irlande lors de la première journée du Tournoi, il avait été "retenu" par l'UBB pour le déplacement à Toulon. Chez les "grands", celui qui est né à Aix-les-Bains va retrouver Posolo Tuilagi, avec qui il a remporté le Mondial U20 en juillet dernier. Deux bombes du rugby français qui n'ont apparemment pas de patience. Elles n'ont pas vraiment envie d'attendre avant d'exploser au plus haut niveau. Gazzotti grandit vite, et la question est désormais de savoir où il va s'arrêter...