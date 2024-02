Les Français n’ont pas trouvé beaucoup d’espaces

"J’ai trouvé qu’il était difficile pour le XVde France de lancer des attaques car les conditions étaient défavorables, et cela explique beaucoup de choses. Il y avait de la tension, de la pression et, surtout, le match s’est déroulé dans des conditions climatiques assez mauvaises, avec notamment un ballon glissant. Il faut que les téléspectateurs en soient conscients et c’est ce qui explique cette profusion de coups de pied. Malgré tout, sur un plan général, les Français n’ont pas trouvé beaucoup d’espaces. Mais sur quelques actions, j’ai trouvé que nos attaquants ont bien su prendre les intervalles qui se présentaient. Gaël Fickou, en particulier, nous a offert une belle percée, peut-être la seule du match.

Mais sur le plan offensif, ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de bons moments. L’essai de Fickou fut le fruit d’un joli mouvement avec une volonté de resserrer la défense pour mieux l’écarter ensuite avec du jeu dans le dos. J’ai remarqué la belle et longue passe de Matthieu Jalibert, mais auparavant, ça s’est moins vu, forcément... Il y eut aussi une petite passe d’Atonio pour décaler un partenaire et installer un point de fixation près de la ligne; le geste m’a bien plu. Après, les Écossais sont montés très fort en défense, ils voulaient couper nos extérieurs et nous gêner dans la verticalité. Mais ils ont finalement perdu pas mal de duels et les Français, individuellement, ont trouvé des quelques brèches."