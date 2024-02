Le Xv de la Rose est de retour à Twickenham après un début de tournoi difficile en Italie et ne veut pas manquer les retrouvailles avec son public.

Ce sont des retrouvailles attendues. L’Angleterre va retrouver son antre de Twickenham ce samedi face au pays de Galles, non sans une certaine appréhension. En effet, la dernière sortie des Anglais dans leur jardin s’est terminée en eau de boudin et sous une incroyable bronca après la défaite face aux Fidji lors du dernier match de préparation à la Coupe du monde. C’était le 26 août dernier et les Anglais s’étaient inclinés 30 à 22. Un revers humiliant qui avait entraîné une sortie des joueurs sous de vives huées. Depuis, le XV de la Rose est parvenu à remporter une inespérée médaille de bronze lors du Mondial, avant de sauver encore une fois les apparences en Italie avec un succès étriqué (27-24) venu confirmer que cette équipe est toujours en reconstruction.

Ce premier match à Twickenham est donc très attendu. Le XV de la Rose espère y trouver du soutien. La Fédération y travaille depuis plusieurs semaines en multipliant les opérations pour renouer le lien entre l’équipe et les supporters. Ces derniers ont pu envoyer des messages aux joueurs qui seront affichés dans les vestiaires ce samedi. La RFU veut aussi progresser sur la fameuse "expérience stade" pour mieux habiller la rencontre.

Début d’un nouveau cycle

Mais, les joueurs savent surtout que la communion ne peut exister que par leur performance sur la pelouse, comme l’a confié l’arrière Freddie Steward : "Nous en avons parlé en tant qu’équipe, de comment faire de Twickenham un endroit où nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes et en faire un endroit hostile pour les visiteurs." Le joueur de Leicester a donc tenté d’amadouer les supporters anglais pendant cette semaine de préparation, avouant que l’indulgence doit être de mise : "Nous avons la chance d’avoir un public incroyable qui joue un grand rôle. Notre retour à la maison est également synonyme de formation d’un nouveau groupe. C’est essentiellement un nouveau départ. Nous sommes au début d’un nouveau cycle avec de nouveaux visages, de nouveaux entraîneurs et c’est notre chance de tracer une nouvelle ligne dans le sable." Il est conscient que la Coupe du monde a effacé une certaine rancœur du public après une année 2023 marquée aussi par la déculottée reçue par la France (10-53) : "Pendant la Coupe du monde, lorsque nous sommes arrivés en demi-finale, nous avons eu l’impression d’avoir le soutien du public. En tant que joueurs, nous voulons cela tout le temps, mais ça passe par nos performances sur le terrain pour le mériter. Nos supporters sont les battements de cœur de Twickenham."

Dans cette opération séduction, le sélectionneur Steve Borthwick se veut optimiste malgré une équipe qui manque de constance sur quatre-vingts minutes, de repères collectifs que ce soit défensivement ou offensivement. Avec cette nouvelle équipe, le staff mise pour l’instant sur un jeu d’occupation et de pression. Ce n’est pas vraiment spectaculaire. Mais qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse.