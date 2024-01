Top 14 : le grand retour des doublons

Depuis lundi dernier, 34 joueurs sont réunis au CNR de Marcoussis pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations le 2 février avec France – Irlande à Marseille. C’est donc le traditionnel retour des doublons avec le Top 14, et qu'ils soient vrais ou faux, c'est toujours un casse-tête et une période de tension pour les managers des clubs.

Sept semaines qui peuvent tout changer. Avec le Tournoi des 6 Nations, les clubs de Top 14 sont toujours dans l’incertitude puisque l’absence des internationaux rebat forcément les cartes. Ce sera encore le cas cette saison, d’autant plus que la course à la qualification est toujours plus indécise. Cinq journées de championnat sont programmées pendant entre France - Irlande, premier match du Tournoi qui aura lieu le 2 février à Marseille et France - Angleterre qui sera la dernière affiche du 6 Nations le 16 mars. Les clubs du Top 14 vont devoir gérer trois vrais doublons (week-end du 3 février, du 24 février et du 9 mars) mais le casse tête des managers commence dès cette semaine de stage puisque les Bleus sont regroupés au CNR de Marcoussis depuis lundi et se poursuivra aussi les week-ends du 17 février et du 2 mars.

Néanmoins, l’incertitude pour les clubs sera moins grande que lors des dernières semaines en raison d’une évolution de la convention entre la FFR et la LNR sur la mise à disposition des internationaux. Avant la dernière Coupe du monde, le sélectionneur Fabien Galthié avait obtenu de pouvoir convoquer au CNR 42 joueurs du lundi au mercredi soir, avant d’affiner son groupe et de laisser quatorze joueurs à disposition de leurs clubs respectifs. L’attente devrait être moins angoissante pour les clubs cette saison puisque le sélectionneur n’a plus que 34 joueurs sous la main en début de semaine avant d’en conserver 28 pour le match du week-end. Lors des deux week-ends de pause pendant le Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié devra choisir 19 joueurs qui seront protégés et ne joueront donc pas en championnat.

Seulement deux clubs sans internationaux

Les quatre clubs les plus impactés sont le Stade toulousain (8 joueurs), l’Union Bordeaux-Bègles (6), La Rochelle (5) et le Racing 92 (5). Sur les 34 joueurs présents cette semaine à Marcoussis, dix clubs du Top 14 sont représentés. Bayonne, Oyonnax, Perpignan et Clermont sont les seuls clubs à ne pas être impactés par le groupe initial de Fabien Galthié, mais le club basque et la formation catalane seront aussi impactés par le départ des internationaux italiens (Mori pour l’Aviron, Ceccarelli et Allan pour l’Usap) mais ces derniers pourront disputer la 13e journée de Top 14 ce week-end avant de partir en sélection dimanche soir. Ce sera aussi le cas de Blair Kinghorn et Ange Capuozzo au Stade toulousain, du deuxième ligne gallois du Racing 92 Will Rowlands, du demi de mêlée de Toulon Ben White, de Martin Page Relo à Lyon et enfin de Paolo Garbisi à Montpellier.

Dupont départ après Bayonne

Alors que le Stade toulousain va devoir composer avec l’absence de dix joueurs à partir de lundi prochain, sans oublier les blessures d’Anthony Jelonch et Emmanuel Meafou qui avaient été initialement appelés avec les Bleus, Ugo Mola pourra néanmoins compter sur Antoine Dupont pour la 13e journée de Top 14 de ce week-end, véritable premier « faux doublon ». En effet, le capitaine des Bleus ne quittera Toulouse qu’après la 14e journée de championnat et la réception de Bayonne pour rejoindre l’équipe de France à VII avant de s’envoler pour les deux étapes nord-américaines du circuit mondial. Il pourrait aussi postuler à la 18e journée qui est programmée le 9 mars (déplacement à Perpignan) alors que les Bleus seront au pays de Galles.

La Rochelle en pleine remontée

Dans la course à la qualification, cette période va être importante pour le club de La Rochelle qui était en train d’effectuer une belle remontée au classement, avec notamment deux succès consécutif face à Toulouse et à Pau, passant de la douzième place au soir de la 5e journée à la 8e place actuellement, avec un seul point de retard sur la première place qualificative. La bande de Ronan O’Gara va devoir composer avec l’absence de cinq joueurs et notamment Uini Atonio, Grégrory Alldritt et Jonathan Danty qui sont trois gros porteurs de balle pour les Maritimes avec des profils singuliers et difficile à remplacer.

La nouvelle équation de l’UBB

Enfin, équipe sensation de ces deux derniers mois avec une série de huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’UBB va devoir composer avec les absences de six joueurs tous issus de sa ligne d’attaque. Alors même si les Girondins avaient su faire le dos rond pendant la Coupe du monde (deux victoires et une défaite), cette nouvelle période sera celle de tous les dangers, comme l’a répété le président Laurent Marti dans les colonnes de Sud-Ouest : « Quand vous avez trois avants et trois arrières, vous pouvez vous organiser. Mais quand on vous en prend six derrière… Forcément, c’est inquiétant. C’est une période pendant laquelle on va être en danger. C’est pour ça que je répète qu’il ne faut surtout pas s’enflammer. »