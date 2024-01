Bernard Laporte et Pierre Mignoni ont accepté de se livrer au Midi Olympique dans une interview croisée. Pour cette troisième partie de l'entretien, les deux hommes ont évoqué l'accord trouvé entre la FFR et la LNR sur les internationaux français.

Bernard Laporte et Pierre Mignoni qui ont longtemps travaillé ensemble à Toulon se retrouvent pour la première fois face à face. L'occasion pour les deux hommes de se livrer dans un grand entretien croisé à Midi Olympique. Respectivement en charge de Montpellier et de Toulon, ils sont d'abord revenus sur leurs longues années de collaborations et notamment la gestion des stars. Mais aussi sur des sujets d'actualités comme la convention entre les clubs et la FFR.

L'entretien exclusif à découvrir en intégralité sur Midi Olympique !

Passé de la présidence de la FFR au Top 14, Bernard Laporte juge que le nouvel accord trouvé, "est un bon compromis trouvé entre la FFR et la Ligue, c'est vrai que les clubs ont beaucoup donné pour la fédération avec une Coupe du monde à jouer à la maison, avant que Pierre Mignoni poursuive, l'équipe de France a quand même été performante pendant quatre ans, elle ne l'a jamais été autant donc tant mieux."