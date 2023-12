Que retenez-vous retenez de cette défaite ?

C'était un match assez serré, mais avec beaucoup d’imprécisions de notre part. Nous sommes déçus, mais la meilleure équipe a gagné. Je dois dire félicitations au Leinster. On a eu des opportunités pour gagner, mais c'est comme ça le haut niveau. Il y a de bonnes leçons à tirer de notre performance ce soir, mais peut-être que ça va nous servir pour l’avenir.

La Rochelle face au Leinster, je crois qu'il y a un nouveau classique dans le rugby européen.

Vous avez eu des opportunités. Le fait de ne pas les convertir est-il dû à un manque de lucidité ?

Oui, exactement. Comme je l'ai dit, il y a eu un manque de précision et de lucidité, surtout au niveau de la discipline. La faute de Will (Skelton) sur Gibson Park, ce n’est pas possible. C'est trop facile avec les conditions d'aujourd'hui. Idem pour la petite obstruction d'Antoine (Hastoy) sur Gibson-Park. Ce sont des fautes qui à ce niveau coûtent cher, et ce fut le cas aujourd'hui. Je suis capable de relever cinq actions où nous sommes à moins de cinq mètres de l'en-but du Leinster. Mais on ne capitalise pas. Maintenant, c’est le Leinster qui repart avec une bonne victoire. La Rochelle face au Leinster, je crois qu'il y a un nouveau classique dans le rugby européen.



La qualification est-elle compromise ?

Oui, bien sûr. Maintenant, il faut qu'on récupère bien car nous allons jouer dans des conditions complètement différentes samedi au Cap. C'est intéressant pour nous car en phase finale les conditions ne sont pas comme aujourd'hui. Ce n’est pas une excuse, mais je pense que mon équipe aime bien jouer quand le ballon est sec. Mais nous devons aussi avoir un plan de jeu pour l'hiver. Gibson-Park a bien contrôlé le match et nous a maintenus sous pression avec son jeu au pied.

Est-ce votre meilleur match de la saison ?

Je n'en ai aucune idée, mais ce n'est pas difficile non plus (rires). Je pense qu'on a eu 30 minutes contre Perpignan. Il y a eu des bonnes choses, oui. Il y avait deux équipes féroces dans les contacts. Le Leinster a de la fierté, et nous avions gagné les trois derniers matchs contre eux. Ils ont dit : "On arrête, on en a marre de ça !" Ce sont eux qui gagnent aujourd'hui, mais ça crée des conditions pour la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois.



Pierre Bourgarit disait qu'il est plus facile d'être un champion quand tout va bien. C'est maintenant que vous allez montrer si vous avez du caractère ?

Je n'ai aucun doute en ce qui concerne le caractère de l'équipe. Par contre, on a besoin de s'entraîner avec peut-être un peu plus d'intensité, de créer des scénarios, d'avoir plus de stress. Et je préfère que les fautes arrivent à l'entraînement et pas à Marcel-Deflandre.

Le prochain match arrive très vite avec un gros déplacement (Stormers au Cap). Votre groupe pour cette rencontre est-il déjà clair ?

On va faire une réunion ce soir parce que nous partons demain à 14h en bus à Bordeaux puis en avion à Paris. Ensuite, on fait Paris - Johannesburg et Johannesburg - Cap. C'est un peu compliqué, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas utilisé les excuses. Il fera 25 degrés là-bas, ça ne va pas être comme aujourd'hui, on va amener la crème solaire (rires).



Cette fois, ce n'était pas une finale, mais cela en avait l'intensité pourtant.

Oui, exactement. Après le très bon début de notre deuxième mi-temps, je pensais que c'était le Leinster qui allait craquer, mais c'est nous qui avons craqué après 71 minutes. On doit peut-être regarder pourquoi on tape en touche, pourquoi on ne prend pas les trois points. Mais ça, c'est toujours une discussion avec les leaders. J'ai toujours dit quand j'étais 10 qu'il fallait respecter l'instinct des joueurs sur le terrain. Mais ce soir, ça n'a pas trop marché. C'est comme ça le sport, on doit accepter et reconcentrer sur autre chose.