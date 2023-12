Défait par le Leinster à Deflandre dimanche (9-16), La Rochelle aborde une semaine délicate avec un « périlleux » déplacement en Afrique-du-Sud qui pèsera lourd dans la course à la qualification. Le double tenant du titre de la Champions Cup s’envole ce lundi pour Le Cap, où il y défiera les Stormers samedi (14h).

Ronan O’Gara a beau traîner une réputation plus ou moins fondée de "gueulard", force est de reconnaître qu’il trouve toujours matière à plaisanter face aux micros, même après une défaite. Pour ne pas dire surtout après une défaite, paradoxalement. Ainsi, le manager rochelais a fait sourire l’assistance quand, hier soir, en conférence de presse, il a précisé qu’il n’oublierait pas "sa crème solaire" ce lundi, à l’aube, au moment de boucler ses valises pour Cape Town, prochaine destination des siens.

À 14h12, heure à laquelle le Stade rochelais entamera son long périple vers l’Afrique-du-Sud (escales à Paris et Johannesburg) depuis l’aéroport de Bordeaux, il faut dire que les considérations météorologiques feront partie des discussions à bord. "Mon équipe aime bien jouer quand le ballon est sec", glissait la veille un "ROG" autant douché par le Leinster que les seaux d’eau berçant Deflandre. Les Rochelais seront servis, samedi, avec 25°C et un grand soleil annoncés.

"Pas les meilleures conditions…"

Là était le seul élément positif soulevé par les Rochelais quant à ce "périlleux voyage", pour reprendre les mots de Pierre Bourgarit. Qui ressemble peu ou prou à une mission commando dans la course à la qualification en phases finales de la Coupe des Champions. "Ce n’est pas la semaine où l’on va avoir le plus d’entraînement. Il y a un jour de voyage, il y a besoin de récupérer… Ce n’est pas les meilleures conditions pour jouer un autre match de niveau international, six jours après, en ayant un déplacement de plus de 24h", peste presque le talonneur, capitaine du vaisseau rochelais face à la province irlandaise.

Seul joueur jaune et noir à sacrifier à l’exercice du point presse d’après-match, l’international sait toutefois "la compétition loin d’être terminée. À nous de montrer qu’on est des grands garçons et des grands champions, de montrer un beau visage là-bas." "On a six jours pour tester notre capacité à rebondir dans cette compétition, reprend Ronan O’Gara. Ça va être difficile mais c’est le défi quand vous êtes double champion d’Europe. Cette équipe aime bien quand c’est dur." Ça tombe bien, vu le menu pas loin d’être indigeste proposé aux Rochelais.