Toulon Dans cette série de trois succès d’affilée, le staff varois a mis en œuvre plusieurs rotations ciblées pour exacerber la concurrence. Un choix payant, qu’il devrait poursuivre face à Pau.

À la "hiérarchie", mot qu’il combat au quotidien, Pierre Mignoni préfère la notion de "coaching". Ces trois dernières semaines, la conception de groupe a pris un sens en Rade.

Défaits de manière illogique à Perpignan avec ses cadres, victorieux à la surprise générale à Clermont grâce à son "centre de formation", les Rouge et Noir ont répondu de la meilleure des façons aux affiches de la ville réclamant "XV guerriers". Le directeur du rugby, surfant sur la vague de la fronde auprès de son groupe tout en calmant les mécontents, avait réclamé "40 guerriers et 40 braves". Un slogan suivi d’actes.

Dans un exercice rendu particulier avec la Coupe du monde, le RCT a bien négocié le premier bloc. L’entité au muguet s’offre la possibilité de "passer un hiver au chaud", dixit des habitués du RCT Campus, en recevant la surprise paloise.

Pour "éviter l’excès de confiance" face à "une équipe en place", selon Priso, Toulon mise sur la continuité avec une composition alliant un mix entre jeunesse (Le Corvec, Domon), recrues (Ribbans, Hervé), et cadres en pleine bourre (Abadie, Serin). "Avec ce groupe, on peut gagner n’importe où et n’importe quand, a appuyé le pilier gauche. Certains ont pu douter notamment à Clermont, mais on n’a montré aucun complexe. On ne gagnera pas tout jusqu’à la fin mais si on perd, on s’est promis de ne pas le faire comme des peintres. Clermont a été un déclic, car on l’aurait perdu l’an dernier. Nous ne sommes plus 25 ou 28 mecs au service du club. Nous sommes 40 garçons déterminés et prêts à se battre pour le gars d’à côté et les supporters." Cette envie sans faille est représentée par la jeune garde montante des Rouge et Noir. Ces minots de 25 ans ou moins (Gros, Boulassel, Halagahu, Coulon, Le Corvec, Smaili, Rebbadj, Domon…), qui ont sué pour le muguet en gravissant les montagnes depuis les Crabos, ont déjà cumulé 1 390 minutes de jeu.

Ne pas tout gâcher face à Pau

À date, c’est beaucoup plus que la saison passée en Top 14. Un bon signal pour le futur et dans la quête d’un retour à une identité toulonnaise forte. "À Toulon, tu es attendu par le public, a pointé Priso. Il faut prendre les avantages quand ça va, et les inconvénients quand ça ne va pas. Ils sont durs, mais on l’est aussi entre nous. À Clermont, ces mecs et les autres ont tout laissé pour défendre la ligne. Ici ça plait, surtout pour ceux qui jouent devant. Maintenant, il faut conserver de hauts standards notamment en conquête pour offrir de bons ballons aux trois-quarts."

Lire aussi : "Après Perpignan, on était presque déjà dans la merde"

Avec des voyants au vert fluo, il n’est pas l’heure de tout gâcher face aux Verts de Pau. Quatre points à arracher pour monter sur le podium. Quatre points pour "mettre Toulon là où il doit être" (Priso). Quatre points pour faire respecter une hiérarchie au classement, la seule qui compte aux yeux de Mignoni.