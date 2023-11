Au-delà du succès face à Castres, les Rouge et Noir ont confirmé leur montée en puissance dans la maîtrise de leur nouveau système offensif. Une révolution, opérée par Andrea Masi, qui porte ses fruits.

Il y a quelques semaines encore, les suiveurs questionnaient Pierre Mignoni : « Quand verra-t-on des essais de trois-quarts ? » L’entraîneur ne s’était pas montré « inquiet », volant au secours d’Andrea Masi. L’Italien, qui découvre un club bouillonnant, réclamait du « temps ». Mais à Toulon, la patience n’est pas une vertu.

La pique adressée au staff a été prise par les joueurs. Bien décidée à faire taire les critiques, la bande à Abadie, qui a fêté un premier capitanat réussi, a mis la démultipliée pour intégrer un système de jeu présenté comme « exigeant ». « Andrea veut que les cellules soient proches, avec des passes dynamiques, a présenté Luc. Tout ça doit nous mettre dans le confort, avec de la profondeur, pour jouer les bons espaces. »

Depuis l’humiliante défaite à Perpignan, l’orchestre varois, emmené par le maestro Serin, joue en rythme avec des courses plus précises, des rucks mieux négociés permettant, in fine, des « ballons rapides », dixit Smaïli.

Pour le dernier essai de Dréan, avec une mêlée spontanée sous les poteaux, le centre, placé à l’angle droit d’un « L » entouré des autres trois-quarts, a lâché une passe de vingt mètres vers son ailier excentré à droite. « Ce n’était pas programmé mais c’est une option que l’on a sur ce lancement. J’entends les annonces, c’était ouvert et spontané. Il faut que tout le monde soit prêt sur ces possibilités. »

Des cellules en losange comme nouvelle base

Sur cette combinaison, les options étaient multiples pour le champion du monde U20 en 2019. Il aurait pu jouer à hauteur pour Waisea, ou dans le dos avec Hervé. Cette sortie est d’ailleurs souvent privilégiée par le biais d’un jeu de cellules en losange. Le porteur de balle, au centre, peut ainsi sortir du plan par une charge, une passe à l’intérieur voire à l’extérieur. Cette symphonie est habituellement verte comme l’avoue Luc : « Oui, c’est un peu un système de jeu à l’irlandaise (rires). »

Il n’est pas rare, contrairement aux Verts, de voir l’arrière ou bien un centre être le commanditaire de ces cellules pour amener plus d’adaptabilité et d’« incertitudes » (Mignoni), sur une défense qui est ainsi contrainte d’être fixée au cœur. Laissant ainsi la part belle aux ailiers varois, auteur de quatre des cinq essais. « On commence à se trouver, mais le groupe est capable de faire mieux, a insisté Mignoni. On n’invente rien. C’est un jeu exigeant, qui demande beaucoup de travail sans ballon. On veut de la discipline dans les détails. Si on ne fait pas bien ça, on se met en danger. » En cas de courses insuffisantes, les Varois peuvent être esseulés en bout de chaînon. Mais pour gagner, Toulon est prêt à accepter la critique, comme les risques.