Après deux défaites face à des concurrents au top 6, l’ASM n’a plus le droit à l’erreur. En accueillant le leader, Clermont veut chasser les doutes.

Les montagnes n’ont pas bougé. En un an, plusieurs tempêtes ont remué Clermont, aussi bien en coulisses que sportivement, mais l’ASM est presque au même point que la saison passée. Après huit journées, les hommes de Christophe Urios comptent dix-neuf points, soit un de moins qu’en novembre 2022. L’ASM n’est pas larguée, encore moins en crise, mais les Jaunards ont perdu gros en deux semaines. Le revers inattendu face aux "minots" de Toulon et la défaite honorable mais sèche concédée à Toulouse, ont brisé la bonne dynamique de l’après-Coupe du monde. Surtout, les coéquipiers de Peceli Yato se sont inclinés face à des concurrents directs au top 6, en plus de la défaite à Lyon, fin octobre. "Je ne peux pas être satisfait de notre classement ! Il nous manque une victoire au minimum", s’agaçait Christophe Urios samedi dernier. Avant de recevoir un Racing plein de confiance et fort de son statut de leader, l’ASM doit se faire respecter dans son antre. "On a des choses à prouver au niveau défensif et on doit se faire pardonner auprès de notre public. Nos supporters seront encore nombreux et on doit leur rendre honneur. On prend trois essais par match en moyenne, on a mis plus d’agressivité, mais il faudra encore faire plus contre le Racing", peste Julien Laïrle.

Les facteurs X attendus au tournant

Pour affronter la clique de Stuart Lancaster, Christophe Urios remettra en selle ses cadres. Défaillants face à Toulon, les tauliers clermontois sont attendus. Ils n’ont même pas le droit à l’erreur tant cette réception est capitale pour la suite de la saison jaune et bleue. En manque de densité à Toulouse, l’attaque auvergnate retrouvera notamment le bulldozer Moala, le maestro Urdapilleta ou la fusée Delguy.

Sans toujours briller, Toulouse arrive quand même à arracher le bonus offensif dans les dernières secondes de la rencontre face à de valeureux Clermontois.

Des atouts indispensables pour terrasser la troisième attaque du championnat. "Si on se base sur la data, le Racing est la meilleure équipe du championnat, offensivement et défensivement. Leurs trois-quarts sont très brillants, ils se rapprochent du Leinster en termes de style de jeu. C’est un match très important pour nous, mais comme à chaque réception !" explique l’entraîneur de la défense clermontoise. Pour ce grand rendez-vous de la saison jaune et bleue, Christophe Urios disposera de Tomas Lavanini. Pour son grand retour sous le maillot clermontois, le deuxième ligne argentin meurt d’impatience de refouler la pelouse du Michelin. Aux côtés d’Urdapilleta, Delguy et Kremer, son grand ami, le Puma est presque comme à la maison. "Je suis content d’être de retour. Mon opération à l’œil était nécessaire mais aujourd’hui je suis prêt. Cela fait plaisir de retrouver les trois Argentins également !" souriait Lavanini. Sa force et sa puissance physique ne seront pas de trop pour relancer la machine clermontoise.