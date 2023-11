Si le Stade rochelais a renversé Bordeaux, c'est en grande partie grâce à sa charnière remplaçante. Teddy Iribaren et Hugo Reus ont remis toute leur équipe dans l'avancée. Le deuxième nommé impressionne à chaque sortie. On en parle dans La Troisième Mi-temps.

Quand les Rochelais étaient menés 21-8 à 25 minutes du coup de sifflet final, le stade Marcel-Deflandre était sonné, et une nouvelle défaite se profilait pour la bande à Ronan O'Gara. Le manager irlandais décidait alors de sortir sa charnière titulaire Kerr-Barlow - Hastoy pour faire entrer Iribaren et Reus. Les deux ont été décisifs. L'ancien du Racing s'arrachait pour contrer le dégagement de Lucu entraînant l'essai de Seuteni. L'ancien de l'UBB se montrait précis dans son jeu au pied et inspiré ballon en main.

Dans l'émission La Troisième mi-temps, nos journalistes ont analysé cette victoire difficile rochelaise. Ils sont notamment revenus sur la prestation d'Hugo Reus, qui enchaîne les bonnes performances et montre une assurance impressionnante pour son jeune âge. Peut-il remettre en question le rôle de titulaire d'Antoine Hastoy ? En gardant cette forme étincelante, le champion du monde des moins de 20 ans pourrait basculer la hiérarchie au poste d'ouvreur à La Rochelle.