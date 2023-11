Contre Toulouse, les Castrais ont clairement dominé, mais pas forcément dans les secteurs de jeu dans lesquels ils étaient attendus. Si la puissance de leurs avants reste indéniable, c'est bien grâce à leurs ambitions offensives que les joueurs du CO ont fait la différence. Castres se détache de plus en plus de son image d'équipe au plan de jeu restrictif. Et cela fonctionne !

Ce succès, 31-23, face à l'ennemi toulousain, permet au CO d'être co-leader du Top 14 avec 23 points au compteur. Surtout, les Tarnais ont montré de vraies qualités dans le jeu depuis le début de la saison. Dans l'émission La Troisième mi-temps, nous sommes revenus sur le jeu castrais. Toutes les vidéos de La Troisième mi-temps En continuant sur cette lancée, les coéquipiers de Pierre Popelin seront difficile à déjouer. Le demi d'ouverture qui représente bien ce nouveau jeu du CO, fait de prises d'initiatives.