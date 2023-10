Profitant de la défaite du Stade Français sur la pelouse de Bayonne, trois équipes, victorieuses à l’extérieur, se partagent la tête. Il s'agit de Pau, Castres et du Racing 92.

Il faut toujours se méfier des journées de reprise, surtout pour les clubs qui reçoivent. C’est généralement un terrain favorable aux surprises et aux victoires à l’extérieur. Pau, en se rendant à Perpignan, Castres à La Rochelle et le Racing 92 à Montpellier ont encore démontré que la reprise n’est jamais facile. Petit clin d’œil de ces retrouvailles avec le Top 14, les trois clubs, victorieux à l’extérieur, en ont profité pour prendre la tête du classement, avec un avantage aux Palois qui profitent de l’incongruité du règlement qui prévoit de se référer aux points terrain même en cours de saison. Ce sont aussi trois équipes qui enregistrent leur premier succès à l’extérieur de cette saison.

Perpignan s'incline à la maison face à une Section paloise qui enchaîne une troisième victoire !



Le film du match > https://t.co/Jsb0WdkJyX#USAPSP

La Section paloise avait échoué d’un point lors de leur première tentative à Castres, privé d’un succès à Pierre-Fabre par une pénalité de Pierre Popelin, sauveur de sa nouvelle équipe après la sirène. Le Racing 92 avait aussi dû se contenter d’un bonus défensif lors de son seul déplacement avant de se rendre à Montpellier. C’était sur la pelouse de Pau. De son côté, le CO avait aussi réussi à récupérer un point de bonus défensif lors de son déplacement à Bordeaux-Bègles, au prix d’un bel effort en seconde période pour revenir dans la partie.

Le Racing 92 laisse échapper le bonus

Les Tarnais ont définitivement optimisé ce début de championnat où ils partaient avec un certain avantage puisque l’équipe castraise était la moins impactée par la Coupe du monde, avec seulement un joueur concerné. Il s’agissait du demi de mêlée uruguayen Santiago Arata, qui a signé son retour dans son club avec un essai lors de son entrée en jeu. Alors que les internationaux reviennent au compte-gouttes et que de nombreux clubs doivent encore composer avec une longue liste d’absents, le Castres olympique a parfaitement su tirer profit de la situation.

Alors que Castres a été en infériorité numérique et largement dominé, les Tarnais ont su inverser la tendance face à des Rochelais en grande difficulté !



Le film du match > https://t.co/I7uZ04kioA#SRCO

La Section paloise a profité du début de saison délicat de Perpignan, seule équipe à ne pas encore avoir gagné dans ce championnat et fortement handicapée par le Mondial avec quatre joueurs toujours sur le front en ce dernier week-end de Coupe du monde, dont le nouveau champion du monde sud-africain Marvin Orie. Les Béarnais ont réussi là ils avaient lourdement échoué en février dernier, plaçant alors la Section dans une position délicate. Les hommes de Sébastien Piqueronies avaient gardé un dernier souvenir de leur dernier déplacement à Aimé-Giral et avaient à cœur de montrer un autre visage malgré l’absence de nombreux internationaux dans leurs rangs.

Le Racing 92 aurait pu réaliser la plus belle opération de la journée, puisque les Franciliens ont longtemps tenu un point de bonus offensif comme l’a souligné le nouveau manager Stuart Lancaster : "On a développé notre cohésion pendant les six semaines de travail mais rien ne remplace le match. Nous sommes juste un peu déçus d’avoir perdu le point de bonus en encaissant un essai à la fin mais l’état d’esprit était excellent. Nous avons bien réussi à les mettre en difficulté avec de bonnes attaques." Un point de bonus qui aurait permis au Racing 92 de prendre seul les commandes.