Totalement en feu dans ce Mondial, Damian De Allende aura encore face à lui un adversaire de renom : Manu Tuilagi. L’Anglais veut prendre sa revanche de de la coupe du monde 2019 remportée par le Sud-Africain, après avoir fait son retour au plus haut niveau.

Une chose est sûre, il y aura au minimum des petits bobos pour tous ceux qui se risqueront à traîner au milieu du terrain ce samedi. Afrique du Sud - Angleterre, c’est le choc entre deux des nations les plus puissantes du rugby mondial. Un combat qui devrait être frontal et violent, comme une collision entre Damian De Allende et Manu Tuilagi. Avec le numéro 12 floqué dans le dos, les deux golgoths auront pour mission de faire avancer leur équipe et de marquer physiquement leurs adversaires. Pour bien se rendre compte de ce duel qui s’annonce encore plus destructeur que celui entre Godzilla et Kong, il faut se pencher sur les récentes performances des deux bonshommes aux mensurations impressionnantes. Tuilagi et De Allende ont tous les deux réalisé des quarts de finale de haut niveau, malgré des vis-à-vis au profil similaire. Opposé à Josua Tuisova, l’Anglais fut incontestablement au-dessus de la concurrence et a réalisé un grand match de rugby. Évidemment, sa puissance a sauté aux yeux puisqu’il a fait plus que résister physiquement face aux pourtant très athlétiques fidjiens, comme sur sa charge côté fermé à la 13e minute, où le joueur de Sale résistait aux pourtant gaillards Villiame Mata et Vinaya Habosi pour aplatir en coin.

La rédemption du Tuilagi

Au-delà de ses charges dévastatrices, Tuilagi a brillé par son intelligence en défense face aux très créatifs Fidjiens. Il a guidé la ligne défensive en montant extrêmement rapidement sur les extérieurs pour anticiper les tentatives de jeu dans le dos adverses. Cela a toujours marché. En leader, il a entraîné Joe Marchant dans son sillage pour verrouiller la ligne défensive. Son match symbolisait en fait le retour au très haut-niveau d’un joueur qui a connu tant de pépins physiques par le passé. « Je suis ravi pour Manu, c’est le fruit de son travail acharné, félicitait Richard Wigglesworth, l’entraîneur de l’attaque anglaise. Après tout ce qu’il a enduré, il s’est battu pour se remettre en forme. Il est important pour nous grâce à sa façon de jouer mais aussi avec son influence sur les autres. C’est un grand meneur d’équipe et c’est un énorme avantage pour nous de l’avoir sur le terrain. » L’expérience et la science du rugby seront bien utiles à Tuilagi pour son duel face à De Allende.

Le chiffre : 100 Points inscrits avec l’Angleterre pour Tuilagi Manu Tuilagi a une aptitude pour finir les coups. Grâce à son essai marqué face aux Fidji en quart de finale, le centre compte 100 points (soit 20 essais) en 58 matchs sous le maillot anglais depuis le début de sa carrière. En Coupe du monde, ses statistiques sont très bonnes : 30 points (soit 6 essais) en 14 matchs.

De Allende en chasseur de prime

S’il ne se transcende pas, le Samoan d’origine pourrait n’être qu’une victime de plus sur la liste du satané sud-africain, en fusion lors du Mondial. Son duel face à Bundee Aki en phase de poules ? Six défenseurs battus (record du match), 73 mètres gagnés (meilleur du match) et des charges marquantes face à Garry Ringrose et Jonathan Sexton. Celui face à Jonathan Danty en quart de finale ? Quatre défenseurs battus et un franchissement en première période, avec tout au long du match une faculté stupéfiante à avancer sur chaque contact. Pas étonnant qu’il inscrivait en force le deuxième essai des Boks. En défense, il fut aussi parfait, tout comme dans la conservation. Difficile de trouver un point faible à cet athlète hors normes mais Tuilagi devra forcer le verrou pour se venger de la finale de 2019 où les deux joueurs étaient déjà alignés au centre (mais pas au même poste). Messieurs, chauffez les épaules.