Après le succès obtenu en infériorité numérique face à l’Argentine (27-10), l’international anglais s’est confié sur les doutes qui ont accompagné sa nation avant cette entrée en lice et sur les perspectives d’avenir de sa sélection pour ce Mondial.

Vous étiez dos au mur et vous avez sorti le match parfait. Sur quel aspect principal s’est joué cette partie ?

On a eu foi en notre équipe. Clairement, la préparation ne s’est pas déroulée comme nous l’aurions souhaité. Mais c’est la vie et nous avons la chance d’avoir d’autres défis à relever. On ne s’arrête jamais à ce niveau, un objectif chasse un autre. Dès demain, un nouveau défi est devant nous. Mais jusqu’à lundi, nous pouvons être heureux de cette victoire. Il est temps de profiter, avant de se remettre au travail car il y a des choses à améliorer.

Le carton rouge de Curry vous a-t-il donné, de manière paradoxale, un supplément d’âme ?

On a évoqué tous les scénarios. Avant tout, il fallait aller sur le terrain et profiter du moment présent car nous avons travaillé dur pour vivre cet événement. Ce vendredi, c’était étrange car nous y sommes allés et nous avons apprécié de jouer au rugby, sur le moment présent. On n’a pas pensé au passé, ni à l’avenir. Nous avons joué pour l’équipe, au moment présent. C’est ce qu’il faut poursuivre pour les semaines à venir. Nous voulions jouer quatre-vingts minutes pleines et nous avons tenu parole. On a pris confiance en nous au fil de la partie parce que nous avons senti qu’on faisait les efforts les uns pour les autres. Après ce succès, on peut dire que nous sommes prêts physiquement et mentalement.

Quelle a été votre réaction au moment de l’expulsion de votre partenaire ?

(Il réfléchit longuement) Pour être honnête, j’ai souri puis j’ai ri.

Vraiment ?

La préparation a été tellement rude… La vie a offert une multitude de défis à ce groupe. Et face à l’Argentine, elle a mis un nouveau défi face à nous. Il a fallu trouver un moyen d’y faire face. C’est un peu comme dans la vie de chaque homme. Il a fallu trouver un moyen pour y faire face. Entre nous, après le carton rouge, nous avons insisté sur le fait qu’il fallait y croire. Maintenant, il faut accompagner Tom et s’assurer qu’il va bien en attendant de connaître la sanction.

Vous doutiez avant ce Mondial. Ce succès peut-il être un match fondateur pour une longue aventure ?

On entend beaucoup de choses mais nous avons toujours cru en notre équipe. C’est quelque chose qui ne changera jamais. […] Maintenant, il faut continuer à travailler. La confiance est fragile et se gagne jour après jour. Nous croyons au plan du staff et à notre processus. Ces deux éléments vont nous permettre d’encore plus nous libérer sur le terrain. Demain, on se remettra au travail mais il est mieux de le faire avec le goût du succès (sourire).