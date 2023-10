Avant le plus prolifique de l’histoire du XV de France, le troisième ligne est un finisseur pas comme les autres, de par sa position sur le terrain mais aussi son style. Focus sur ce qui fait de l’actuel capitaine des Bleus une arme offensive si efficace et différente.

Si les records n’ont pas le privilège d’être éternels comme le sont les titres, celui-ci risque de résister un long moment : depuis le jeudi 21 septembre et une victoire, elle aussi, entrée dans les annales face à la Namibie à Marseille (96-0), Charles Ollivon est devenu l’avant le plus prolifique de l’histoire du XV de France avec quinze essais à son actif.

Dépassé au cours de l’été avec ses treize réalisations, Imanol Harinordoquy s’était de longue date préparé à voir son héritier basque supplanter Olivier Magne dans ce classement officieux : "C’est logique et tout sauf anecdotique qu’il en soit là, réagit notre consultant. Avec sa capacité à être constamment au soutien et sa connaissance du jeu ainsi que celle de ses équipiers, il est une arme redoutable sur le plan offensif. Et ce n’est pas fini. Il va exploser ce record." Si Charles Ollivon l’a fait sien à un moment aussi charnière de sa carrière, en pleine Coupe du monde à la maison, ça ne peut être une simple coïncidence. Au-delà des chiffres bruts, l’ancien glorieux numéro 8 des Bleus se félicite du retour en forme et en cannes du Toulonnais d’adoption. Privé du grand chelem 2022, un temps discuté au regard de la concurrence au poste, il s’est donné les moyens d’être un acteur majeur de la plus belle des épopées : "Il a retrouvé son meilleur niveau physique, c’est évident quand on le voit, décrit le vice-champion du monde 2011. Et j’ai l’impression que sa qualité de passe après contact et ses aptitudes à jouer debout sont aussi en train de revenir. J’avais beaucoup apprécié ça chez lui à ses débuts, il l’avait perdu depuis. Il s’était enfermé dans un rôle plus physique, davantage orienté sur les tâches obscures, avec une grosse part de boulot défensif. Nul doute que sa grave blessure à une omoplate a eu une incidence, d’autant plus qu’il lui avait été demandé de prendre de l’épaisseur en suivant. Le voir retrouver son jeu et sa vitesse fait plaisir."

McCaw est encore loin

Ses trois essais sur les deux derniers mois, au terme d’actions au long cours, sa marque de fabrique, sont l’œuvre d’un joueur en pleines possessions de ses moyens et de sa confiance. Son efficacité offensive – inégalée pour un avant, avec un style si caractéristique – n’est que la face immergée de prestations de haut vol, le géant de Saint-Pée-sur-Nivelle étant au sommet de son art en défense et dans les airs. Ce sens de la finition, qualité parmi d’autres, pourrait être une des clés de la réussite du XV de France cet automne. Derrière Damian Penaud (0,7) mais devant Antoine Dupont (0,3), le troisième ligne (0,4) présente en effet la deuxième meilleure moyenne d’essai du groupe actuel – pour les joueurs comptant au moins 20 capes. Il a le profil du facteur X par excellence.

Si le record absolu pour un avant d’une nation du tier 1 – détenu par la légende all black Richie McCaw (27, mais en 148 sélections), loin du numéro 8 uruguayen Diego Ormaechea (41) – paraît loin, il ne sera pas tant question, lors des prochaines semaines, du nombre de ses réalisations que de leur importance. Et qui sait si le seizième essai de Charles Ollivon sous le maillot tricolore ne supplantera pas tous les autres dans les mémoires ?