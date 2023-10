Associés depuis plus de quatre ans avec Bordeaux-Bègles, Maxime Lucu et Matthieu Jalibert – en l’absence d’Antoine Dupont et Romain Ntamack – formeront la charnière titulaire du XV de France. Où ces deux-là, aux caractères opposés, ont su trouver une vraie complicité.

C’est Rémi Lamerat qui en parle le mieux. Dans l’émission ViaMidol, l’ancien trois-quarts centre international a évoqué la relation entre Maxime Lucu et Matthieu Jalibert, deux garçons qu’il a cotoyés pendant quatre saisons à Bordeaux : "Il y a un profond respect entre eux alors que, quand on les connaît un petit peu, pas grand-chose ne les rassemble. On parle du style de jeu mais aussi du caractère. Ils sont très différents." Outre leurs cinq ans et demi d’écart, ces deux-là présentent ainsi des profils quasiment opposés. Autant que leurs parcours. D’un côté, Jalibert, propulsé titulaire et vedette à l’UBB à seulement 19 ans, international quelques mois plus tard. Lui, le garçon décomplexé au caractère brûlant et au style offensif. D’un autre, Lucu, qui a fait ses gammes pendant cinq saisons en Pro D2 avant de rejoindre le Top 14, et célébré sa première cape à 28 ans. Lui, le Basque plutôt discret et apaisé dans la vie, davantage gestionnaire en match.

"Malgré tout, les deux se complètent très bien, ajoute Lamerat. Il y a un respect mutuel et les messages passent facilement." Et si chacun était, au niveau des personnalités respectives, le parfait complément de l’autre ? Lorsque le président girondin Laurent Marti est allé chercher Lucu au BOPB, après le départ de Baptiste Serin à Toulon, il était conscient du joyau qu’il possédait en la personne de Jalibert et voulait lui adjoindre un numéro 9 plus posé. Banco. Depuis 2019, le duo fonctionne à merveille, sur le terrain et en-dehors.

"Quand on passe toutes les semaines et les week-ends en commun, on apprend à se connaître, avoue Lucu. Surtout à la charnière, où on a en charge la conduite du jeu. J’ai fait beaucoup de matchs avec Matthieu, des affinités se sont créées. Il est très attachant hors rugby et l’équipe de France nous a encore rapprochés. Cela nous fait passer d’autres moments ensemble. Comme pour Antoine (Dupont) et Romain (Ntamack), qui sont tous deux à Toulouse, c’est plus simple de s’approprier les choses. C’est fort pour nous deux. Je ressens une forme de tranquillité de vivre cette opportunité avec lui." Jalibert confirme : "Maxime est un gros bosseur, qui a les pieds sur terre. C’est facile de se fondre dans le collectif quand on vit ensemble depuis longtemps."

Lucu : "Canalyser Matthieu"

Malgré ce qui les sépare, Lucu et Jalibert ont donc trouvé la clé pour associer avec succès le feu et la glace. "Des fois, il faut canalyser un peu Matthieu, qui est très tourné vers l’attaque, sourit le demi de mêlée. C’est à moi de le freiner dans certaines situations. Je le fais à Bordeaux mais il est comme ça, c’est son point fort." De là à en faire le papa du tandem ? Lamerat se marre : "Je ne sais pas si le patron, c’est Max… Quand Matthieu a décidé de faire quelque chose, il le fait (sourire). Et très souvent, avec de la réussite."

Justement, en termes de prise d’initiatives, Lucu y trouve son compte, poussé par un compère dont il sait qu’il a l’audace et le talent pour réaliser des coups uniques. Et, vu qu’ils s’apprécient, voilà qui aide à accepter les volontés de l’un ou à calmer les ardeurs de l’autre. "Avant qu’elle soit humaine, leur relation est d’abord technique pour nous, confie Fabien Galthié. Maxime n’a jamais déçu. Il est altruiste, très courageux, possède un jeu au pied exceptionnel et peut être un neuvième avant. Il trouve son complément avec Matthieu, qui répond présent en numéro 10. Ils ont développé une forme de proximité et des réflexes censés faciliter leur jeu et leur association. Mais, en premier lieu, ils occupent aujourd’hui la charnière du XV de France grâce à leur niveau de rugby et leurs performances avec nous."