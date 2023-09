Au sortir d’Armandie mardi soir, tous les supporters du SU Agen en convenaient : Thomas Vincent porte cette équipe depuis plusieurs mois. Cela a encore été le cas contre Nevers.

Si le SU Agen carbure bien depuis le début de l’exercice en cours, c’est en partie grâce à son ouvreur Thomas Vincent. Le numéro 10 marche sur l’eau depuis des mois et affiche une certaine maturité. Une métamorphose qui est intervenue au mois de décembre dernier, ce qui correspond finalement au départ à la retraite de Raphaël Lagarde ainsi qu’à l’arrivée d’Elton Jantjies. Le premier cité est devenu son entraîneur et n’a jamais manqué de saluer les prestations de son jeune poulain : "Thomas a franchi un vrai cap, confirmait-il au printemps dernier. Il a de vraies qualités, a pris confiance et arrive à se concentrer sur chaque action en anticipant la suite."

20 points contre Nevers

Décevant il y a deux ans lors de son retour dans le Lot-et-Garonne, le jeune homme semble récolter les fruits de son dur labeur. Pendant plusieurs mois, il s’est entraîné individuellement, que cela soit face aux perches ou même avec un préparateur mental. Aujourd’hui, Thomas Vincent a chassé ses démons sur le terrain et parvient à enchaîner les (très) bonnes prestations, même lors des moments chauds. Contre Nevers, le joueur formé au club a confirmé tout son potentiel. Au plaquage, le demi d’ouverture ne s’échappe pas. Contre les Bourguignons, il a encore été précieux de par sa défense. Offensivement, il est parvenu à parfaitement alterner entre le jeu d’occupation, les prises d’intervalles ou encore dans l’animation de sa ligne de trois-quarts. Autre petite nouveauté depuis le début d’année 2023, Thomas Vincent est capable de glisser à l’arrière en cours de match. Une polyvalence qui sera sans doute précieuse pour Bernard Goutta au fil de la saison.

Surtout, lors de ce choc de la cinquième journée, Vincent a concrétisé les temps-forts du SUA par des points. Un superbe huit sur huit et donc vingt points inscrits qui ont fait le plus grand mal aux hommes de Xavier Péméja.

En quelques mois, l’ancien aurillacois, lancé par Reggiardo, et qui n’avait jamais vraiment eu la confiance de Laussucq, est devenu un leader du Sporting Union Agenais. Lui qui a prolongé deux ans, il espère retrouver le Top 14 rapidement. "Si possible avec mon club de cœur", a-t-il toujours confié. Sa mission continue.