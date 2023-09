L'étoile de la semaine est à trouver du côté de Valence-Romans, qui décidément ne fait aucun cadeau à domicile !

Bholi. À la prononciation de ce nom, de nombreuses personnes pensent tout de suite à l’ancien footballeur de l’Olympique de Marseille ayant marqué le but de la victoire en Ligue des Champions 1993. Mais dans la Drôme depuis cet été, les supporters et suiveurs de Valence Romans savent désormais que ce nom fait référence au troisième ligne Sud-Africain Thembelani Bholi. Il fait partie des joueurs arrivés à l’intersaison pour compenser notamment le départ à Tarbes de l’ancien capitaine Alexis Armary. Âgé de 33 ans, pour 1,92 m et 110 kg, il s’agit du joueur le plus vieux de l’effectif. Capable de jouer en deuxième ou troisième ligne, c’est à ce dernier poste qu’il est utilisé par Fabien Fortassin depuis le début de la saison. Pour sa première expérience en France après avoir joué dans plusieurs clubs en Afrique du Sud (Southern Kings, Bulls, Sharks), le joueur a réalisé des prestations très abouties et s’est déjà montré décisif à plusieurs reprises, notamment lors de la belle victoire du VRDR contre Brive (45-10).

Il a été très présent dans les zones de rucks, ralentissant des sorties de balles chez les Brivistes et grattant quelques ballons précieux dans ses 22 m sur de rares offensives adverses. Il a également régné en maître dans les airs sur les touches et a récompensé la domination sans partage de Valence Romans en conquête en marquant tout en puissance le troisième essai de son équipe en s’extrayant d’un ballon porté à la 55e. Il a aussi grandement participé à l’essai de Brice Humbert sur ballon porté à la 70e. Une performance majuscule saluée par le public à sa sortie du terrain.