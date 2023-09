Dax, qui a mené une "guerre éclair" contre Colomiers, et Valence-Romans, encore une fois impérial à domicile, comptent bien prolonger leur séjour en Pro D2. Et ce mercredi, ils ont prouvé qu'ils en étaient capables.

Ces dernières années, le Pro D2 a eu la tendance à mal recevoir les équipes promues, quitte même à les maltraiter parfois. Les exemples sont nombreux : on a vu Massy, Bourg-en-Bresse, Valence-Romans ou encore Bourg-en-Bresse faire l’ascenseur, intercalés entre deux niveaux, entre le monde professionnel et celui qui ne l’est pas encore totalement. Mais cette saison, la trajectoire de Dax et Valence-Romans ont de quoi étonner.

Les Landais avaient pourtant mal commencé leur affaire, chutant lourdement à Maurice-Boyau contre Aix-en-Provence puis à Rouen. Rapidement, on se dit que la saison sera longue. Cependant, la semaine suivante, le président Benjamin Gufflet s’exprime dans ces colonnes, tirant la sonnette d’alarme. De même, en interne, les joueurs et le staff se resserrent autour d’un même horizon. Et les effets s’en font ressentir, avec le scalp du vice-champion grenoblois sortant, un nul très positif à Angoulême et, ce mercredi, une prestation "référence", comme cela était tant attendu, contre Colomiers. "On a de cesse de leur rabâcher qu’ils ont leur place à ce niveau, révèle l’entraîneur des avants Hervé Durquety. Petit à petit, nous relevons le curseur de l’engagement et nous nous mettons, comme ce soir, dans les meilleures conditions pour jouer et scorer." Marquer, les Drômois ont su le faire, puisqu’ils ont infligé une correction à Brive. Le tarif ? Quarante-cinq points et cinq essais marqués contre les relégués. Le VRDR démontre toute sa qualité à domicile, avec trois succès dont deux avec le bonus. Tant pis pour le bilan loin du stade Georges-Pompidou (zéro point) puisque cela permet aux hommes de Fabien Fortassin de monter sur le podium.

Les conditions idéales pour s’épanouir

"On commence à se demander si on n’est pas en plein rêve, concède le manager. On se donne les moyens. J’ai la chance d’avoir un groupe extraordinaire, qui est une très bonne équipe de rugby et qui a une envie de fer […] On va bien savourer, bien profiter." Parce que ce succès intervient à la fin de ce premier bloc de matchs et précède donc une pause pour toute la division. De quoi passer une semaine de repos la plus sereine possible. Et d’imprimer encore plus dans les esprits la stature des clubs qui montent. Parce que c’est la particularité des promus cette saison, du moins de Valence-Romans. Le club à damiers commence en effet cet exercice en Pro D2 avec un budget estimé à 7,2 millions d’euros. C’est plus que Soyaux-Angoulême (7), Dax (entre 5 et 5,5) et Aurillac (5) et c’est dans les clous de Rouen (7,6), Béziers et Colomiers (8,2), entités installées depuis plus longtemps dans l’antichambre de l’élite. Forcément, cela crédibilise tout un projet, des infrastructures jusqu’au tissu économique en passant par le centre de formation. "C’est la victoire d’un club qui travaille bien, notait le même Fortassin. Les joueurs sont dans les conditions idéales pour s’épanouir." Et les meilleurs éléments ont plus de chances de rester, en témoignent les excellents débuts de saison de Ioane Iashagashvili ou de Thembelani Bholi.