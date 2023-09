Les Bleus sont encore et toujours invaincus dans le Nord. En dominant sans surprise l’Uruguay, ce jeudi, la sélection tricolore a réalisé la passe de cinq en terres lilloises.

Les quatre premiers test-matchs disputés dans la capitale des Flandres avaient tous abouti à un succès français. La première venue sur place remonte au 11 novembre 1988 : opposée à l’Argentine sur la pelouse de l’historique Stadium Lille Métropole, désormais antre de l’équipe féminine du LMRCV (Élite 1) et de l’Olympique Marcquois Rugby (Nationale 2), la bande à Laurent Rodriguez s’était imposée 28 à 18 grâce à des essais de Henri Sanz, Marc Cecillon, Marc Andrieu et Philippe Sella. Un an après, jour pour jour, la victoire était encore au rendez-vous face à l’Australie de Nick Farr-Jones avec deux essais de Marc Andrieu, de nouveau, et Patrice Lagisquet. Après vingt-trois ans d’attente, les Tricolores étaient revenus dans le "62" le 17 novembre 2012. Dans un nouveau décor, cette fois : le stade Pierre-Mauroy, inauguré trois mois plus tôt, avait accueilli les Bleus de Pascal Papé pour un test face à l’Argentine disputé toit fermé. Avec un doublé de Vincent Clerc, une réalisation de Yannick Nyanga et 24 points d’un Frédéric Michalak des grands jours, les troupes de "PSA" - où figurait Brice Dulin, alors quatre sélections au compteur - avaient brillamment disposé des Pumas (39-22) de Creevy et autre Gomez Kodela.

En 2018, seuls Fickou et Dupont…

Six ans après, encore jour pour jour, même adversaire mais tout autre contexte : vaincus lors de leurs cinq matchs précédents, les Tricolores avaient débarqué dans l’arène, toujours close, avec une forte pression sur les épaules. Deux essais de Teddy Thomas, un de Guilhem Guirado et cinq coups de pied de Baptiste Serin avaient finalement permis à la formation de Jacques Brunel de s’extirper du piège argentin (10-11 à la mi-temps, 28-13 à la fin). Ce jour-là, Gaël Fickou avait fêté sa 40e sélection et avait été élu homme du match ; Antoine Dupont était, lui, entré en jeu à la 74e minute en lieu et place de Baptiste Serin pour sa 9e sélection.

Cinq ans après, une autre nation sud-américaine, l’Uruguay, donc, est à son tour tombée dans la citadelle nordiste, pour la première fois à ciel ouvert, d’ailleurs. La prochaine équipe à tenter de s’emparer de ce repaire jusque-là inviolé est déjà connue : le dimanche 25 février 2024, l’Italie se présentera à Pierre-Mauroy. Après la Coupe du monde, l’antre lillois aura les honneurs du Tournoi des 6 Nations.