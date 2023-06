Cruel, le mot est-il suffisant ? En finale de Top 14, les Rochelais ont laissé échapper le Bouclier de Brennus à deux minutes du coup de sifflet final. En une chevauchée de Romain Ntamack, le Vieux-Port et toute une ville sont devenus muets. Abasourdis. Récit.

À La Rochelle, certains n’aimeront pas lire ces lignes. Beaucoup ne voudront pas replonger dans cette tristesse infinie que provoqua l’exploit majuscule de Romain Ntamack à quelques minutes du coup de sifflet final à Saint-Denis, en finale de Top 14. Il est certain que cette défaite mettra du temps à être digérée dans la cité rochelaise. Est-il seulement le moment d’y repenser ? Pas sûr. Il y a quatre semaines, le Vieux-Port basculait dans la folie après une « happy end » légendaire face au Leinster. Ce samedi 17 juin, les plus de 15 000 Rochelais - dont beaucoup s’étaient positionnés Quai Duperré face à l’un des deux écrans géants – ont vécu l’angoisse, ont affronté le désespoir d’un Bouclier de Brennus qui s’est dérobé sans que personne ne puisse réellement en comprendre la raison. "On ne peut pas perdre sur ça (le "ça" étant la percée exceptionnelle de Romain Ntamack dans la défense rochelaise, N.D.L.R.), soufflait désabusé un de ces fans rochelais qui a longtemps cru en l'exploit. Je ne sais même plus où j’habite, ce n’est pas possible. C’est un cauchemar."

"Un doublé, vous imaginez ce que ça représente ?"

Un cauchemar qui avait pourtant débuté comme un samedi de fête. À l’instar du 20 mai 2023, de nombreux supporters s’étaient donné rendez-vous tôt au centre-ville pour partager ensemble une journée qui se voulait historique. "Un doublé, vous imaginez ce que ça représente ?", se projetait Jérôme quelques heures avant le début du choc.

Les supporters rochelais sont prêts sur le vieux-port !! Et il y a même quelques irréductibles Toulousains qui ont débarqué dans la cité rochelaise… #Top14 #FinaleTOP14 pic.twitter.com/Xqw6AK7P22 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 17, 2023

Pour ne pas porter "la poisse" à leur club fétiche, bon nombre de fidèles avaient gardé la même routine qu’il y a quelques semaines. Le même déjeuner commandé, le même bar pour consommer un 50 cl, le même maillot sur leurs épaules. Vous avez dit superstition ? "Je vais faire exactement comme j’avais fait face au Leinster. D’ailleurs, je suis avec les mêmes amis, je vais me positionner à la même place. Je ne veux pas avoir de regrets samedi soir (rires)", confiait une supportrice abonnée depuis plus de dix ans.

Le Vieux-Port a une nouvelle fois vibré.

Aux alentours de 20 heures sur le Vieux-Port, il y avait un peu moins de monde que pour la finale de Champions Cup. Les raisons étaient facilement identifiables : un horaire différent (21 heures au lieu de 17 heures), le match à Paris avec l’exode de plusieurs milliers de supporters au Stade de France, plus de bars et de lieux diffusant la finale ultime face au Stade toulousain... Pour autant, du haut de notre perchoir au-dessus du Quai Duperré, au-dessus du bar "Le Pass-Port", l’atmosphère était irrespirable au moment où les 30 acteurs pénétrèrent sur la pelouse du Stade de France. Jaune comme le soleil, qui bien que couché, brillait dans les cœurs rochelais dès les premières prises de balles et les "allez, allez, allez" repris en chœur. Après un bon début de match, ils en étaient certains : contrairement à 2021, Toulouse n’aurait pas la victoire facile. Et si c’était pour cette année ?

Une soirée noire…

L’essai de Santiago Chocobares ébranla légèrement les plus optimistes. Mais les yeux brillants de l'espoir dominaient plus que jamais sur les visages des supporters rochelais, surtout après l’essai de Tawera Kerr-Barlow avant la pause, encore plus après une réalisation de Uini Atonio en début de seconde période (20-13). Pour la première fois en trois finales, le Stade rochelais était devant au score. "Cette année, je le sens bien. On a pris le dessus en mêlée et dans les contacts", lançait Théo avant l’heure de jeu. Le retour au score progressivement des Toulousains ? Presque anecdotique tant l’exploit réalisé face au Leinster animait encore toutes les mémoires. "Nous aimons le danger, on n’est jamais aussi bons que quand il y a le feu dans la maison", voulait croire un autre supporter.

Le Vieux-Port reprend vie sur l’essai de Kerr-Barlow et s’embrase ! Les Rochelais reviennent à égalité ! #FinaleTOP14 #Top14



Suivez la deuxième période > https://t.co/LEij2ybrZm pic.twitter.com/msFLlmr1YV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 17, 2023

Et puis vint cette dernière action. Cette dernière possession et cette prise d’initiative de Romain Ntamack qui profita d’une montée défensive osée et ratée d’un Rochelais, si brillant pendant dix mois. D’un seul coup, alors que les Maritimes menaient de quatre points, le Vieux-Port se tut, complètement choqué par cette dernière chevauchée qui changea l’histoire. "On va en rejouer des finales et on va en gagner, des titres, j’en suis persuadé", narrait très justement le capitaine Grégory Alldritt à la fin du match.

Les Rochelais désabusés après le cruel scénario face à Toulouse. Icon Sport

La Rochelle devra se relever de ce si cruel scénario, et ne pas oublier leur immense exploit (le plus grand ?) il y a quatre semaines. Certes, ils viennent d’encaisser une troisième défaite consécutive en finale contre Toulouse. Certes, les regrets de Paris domineront sans doute sur le bonheur de Dublin. Certes, les larmes de tristesse de juin marqueront plus que celles de mai. Mais après ? Les "Ici, Ici, c’est La Rochelle", chantés par plusieurs centaines de supporters plus d'une heure après le match, résonneront encore longtemps dans la cité rochelaise. Et beaucoup l'ont déjà promis : ils reviendront.