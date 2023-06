Sur ses réseaux sociaux, le demi de mêlée du LOU Jonathan Pélissié (35 ans) a annoncé mettre fin à sa carrière, après la défaite de son équipe en barrage face à l'UBB. L'ancien toulonnais a écrit dans un message être reconnaissant.

Dimanche soir, sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland, Jonathan Pélissié a foulé une pelouse en tant que joueur de rugby professionnel pour la dernière fois. Le demi-de mêlée, qui a remplacé Baptiste Couilloud à la 48e minute de jeu, n'a pas pu éviter la défaite des siens face à l'UBB en barrage de Top 14 et a donc vécu son dernier match.

Clap de fin \ud83c\udfac pic.twitter.com/ujYYirbCdK — Jo Pélissié (@JoPeloch) June 5, 2023

"Place à de nouveaux challenges"

"C'est bel et bien la fin cette fois-ci, a écrit Pélissié. La fin d'un rêve éveillé de 17 très belles années avec un impact énorme sur ma vie. J'ai toujours eu la chance d'avoir ma famille et mes amis auprès de moi et je ne les remercierai jamais assez pour ça. Je tenais aussi à vous remercier vous, supporters et fans de rugby de tous horizons, de m'avoir procuré toutes ses émotions qui resteront gravées pour toujours. Maintenant place à de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs, à une nouvelle vie tout aussi riche de souvenirs à se créer. Et à bientôt, jamais très loin des stades".