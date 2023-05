Dans votre émission Des Mauls et Débats, nos journalistes reviennent bien évidemment sur l'enseignement du week-end : la descente en Pro D2 du CA Brive après sa défaite face à Castres. La bataille pour le top 6 est également évoquée.

Au programme d'émission Des Mauls et Débats, on revient sur la relégation actée du CA Brive. Après une énième défaite à domicile, face à Castres, les hommes de Patrice Collazo sont condamnés. La question de la semaine concerne l'UBB. Débarrassée de son costume de "gros" du championnat, l'Union n'en devient-elle pas plus dangereuse ?

Le coup de cœur de la semaine est pour l'Usap, victorieuse du leader toulousain dans un stade Aimé-Giral en fusion. En revanche, le coup de gueule concerne forcément la gestion des Jiff à Toulon, qui a coûté très cher hier aux Varois, surclassés par le Racing au Havre. Pour les Toulonnais, la qualification s'éloigne. Un top 6 qui pourrait être définitivement connu en cas de victoire du Lou ce soir au Stade français. Cliquez ici, pour découvrir le pronostic de la rencontre.

Avec Vincent Franco, Vincent Bissonnet et Nicolas Augot.

Musique : Buffalos - Zebros

Réalisation de Baptiste BARBAT.