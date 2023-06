Pour Patrice Lagisquet, ancien ailier tricolore et entraîneur des trois-quarts français, les Bleus ont de la réserve, surtout sur le plan offensif.

Quelle analyse avez-vous fait du jeu pratiqué par le XV de France en novembre ?

Contre l’Australie, les Bleus ont réutilisé la même stratégie qui leur avait permis de s’imposer contre les Wallabies en Australie lors de leur dernière tournée : en insistant beaucoup autour des rucks pour essayer de casser la défense australienne. Mais les Wallabies s’y attendaient, ils étaient plus denses et plus en place. L’équipe de France a eu plus de mal à les mettre en difficulté.

Les Australiens ont également surpris les Bleus et anticipé leur jeu au pied long en plaçant trois joueurs dans leur fond de terrain…

C’est vrai. D’autant que les Australiens sont performants sous les ballons hauts. Leur troisième rideau, plus dense que d’habitude, leur a permis de remonter les ballons. Les deux équipes avaient un peu la même stratégie, à savoir l’occupation par du jeu au pied long. Du coup, c’était un peu difficile d’enclencher des contre-attaques.

L’équipe de France était-elle devenue lisible ?

Je pense que les Bleus n’avaient pas envie de se découvrir et de montrer trop de choses à moins d’un an de la Coupe du monde. Ils ne voulaient pas montrer trop de nouvelles stratégies offensives, mais je suis sûr qu’ils en ont sous la semelle au niveau du jeu en contre-attaque. On avait l’impression qu’ils utilisaient leurs capacités, mais sans tenter de nouvelles choses. Ils ont été bien plus créatifs par le passé, et on devrait voir de nouvelles choses pour la Coupe du monde…

Pensez-vous donc que le Tournoi sera sur le même modèle ?

Je ne sais pas… Au vu des confrontations qu’ils vont devoir préparer, notamment contre l’Irlande, ils vont devoir trouver des solutions. Même si l’année passée, ils sont parvenus à dominer les Irlandais. Mais il y a une telle qualité dans cette équipe de France qu’elle est capable de faire sauter n’importe quel verrou. À la fois dans la dimension physique et l’animation technique. À ce jour, l’équipe de France est devenue le modèle, et tout le monde cherche des solutions pour le contrer.

Quels axes les Bleus peuvent suivre ?

Peut-être en gardant davantage le ballon, ou en lançant la contre-attaque plus tôt dans le jeu, en étant moins dans l’échange de jeu au pied. Si des équipes laissent seulement 11 joueurs dans le premier rideau défensif, c’est une opportunité pour que les Bleus enclenchent le jeu plus loin. Mais je ne suis pas dans la tête du staff ! En tout cas ils ont le talent et la vitesse pour développer ces formes de jeu.

Quelle reste la principale qualité de ce XV de France ?

Sa capacité à mettre l’adversaire sous pression. Les Bleus sont capables d’étouffer n’importe quelle équipe. Par la dimension physique, son jeu au pied, sa capacité à punir la moindre erreur commise…

Sur la dimension physique, les Bleus devraient néanmoins trouver à qui parler en se mesurant à l’Irlande, qui impressionne par les résultats du Leinster en Champions Cup…

C’est vrai, mais souvenez-vous du dernier Tournoi : on pensait que les Irlandais allaient poser des problèmes aux Bleus, et ces derniers les ont étouffés. Ils arrivent à imposer des longs temps de possession, mais ils s’étaient heurtés à une défense de fer et la France les avait cuits à petit feu. Cette année encore, je ne suis pas sûr que le XV du Trèfle possède la même profondeur d’effectif que la France. Dès qu’il leur manque quelques joueurs clés, ils n’ont plus le même rendement…