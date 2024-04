Certes courageux face à Toulouse, les Franciliens ont aussi compris dimanche qu’ils étaient encore fort loin des meilleures formations du vieux continent…

Soyons franc : nul n’aurait osé parier sur une victoire du Racing 92. Et si à Ernest Wallon, les coéquipiers de Henry Chavancy n’ont jamais vraiment baissé les bras, ils furent bien trop dominés par les champions de France en titre sur les impacts et surtout, le jeu au sol (lire ci-contre) pour espérer d’avantage que cette défaite à trente points. Au micro de nos confrères de beIN SPORTS, Frédéric Michalak, en charge de l’attaque francilienne, expliquait au coup de sifflet final : "Nous avons sur ce match perdu beaucoup de joueurs (Siya Kolisi, Wame Naituvi, Ibrahim Diallo…) et, en première période, n’avons pas su concrétiser nos temps forts. Le score est dur mais entre les blessés, le niveau que l’on a aujourd’hui et la phase de poule que l’on a connue dans cette compétition, une qualification en quart-de-finale aurait été inespérée."

Conscient de la fragilité de ses hommes dans les zones de combat, l’ancien ouvreur du XV de France poursuivait ainsi : "Notre plan était simple : nus voulions garder la balle et les faire courir mais voilà : les Toulousains ont de très bons gratteurs et Jake Willis, Julien Marchand ou François Cros en font partie… On aurait dû s’engager à 200 % pour les sortir de là mais certains n’ont pas trop mis la tête, je crois". Mis à part Jordan Joseph, auteur à Toulouse de son meilleur match sous les couleurs franciliennes ("Il a le potentiel pour revenir dans les radars du staff tricolore", disait Stuart Lancaster après la rencontre), les avants du Racing eurent en effet du mal à offrir à Clovis Le Bail des libérations propres. Après la rencontre, le trois-quart centre international du Racing Gaël Fickou confiait encore : "Il n’y a rien à dire. Les Toulousains étaient un ton au-dessus. En Champions Cup, la marche a pour nous été trop haute cette année. On va désormais se concentrer sur le Top 14 et très vite, allons rentrer des joueurs de classe internationale. On reviendra".

Inquiétude autour de Naituvi et Kolisi

Désormais éliminé de la Champions Cup, le club des Hauts-de-Seine va désormais mettre ce qu’il lui reste de force et d’énergie dans le championnat. Mais avec qui, au juste ? Dimanche, Siya Kolisi, touché à la cheville, et Wame Naituvi, probablement victime d’une déchirure musculaire, ne seront vraisemblablement pas rétablis pour le prochain match des Ciel et Blanc à Oyonnax, dans quinze jours. Et lorsque l’on connaît l’importance de ces deux joueurs dans le 15 majeur du 92, la situation pourrait évidemment sembler préoccupante…

Malgré tout, les raisons de garder la foi ne manquent pas. Déjà, le maître à jouer de l’équipe, Nolann Le Garrec, sera de retour à la compétition pour la reprise du championnat, dans l’Ain. Ensuite, Antoine Gibert, rétabli d’une entorse à la cheville, fera également son retour à la compétition, au stade Mathon. Au poste de pilier gauche, Guram Gogichashvili, récemment opéré du dos avec succès, pourrait quant à lui seconder Hassane Kolingar, très utilisé ces dernières semaines. Mais ce qui fait frémir de plaisir les dirigeants et les supporters du Racing est aujourd’hui incarné par les premier pas de Joshua Tuisova sous ses nouvelles couleurs : après des mois d’absence à la suite d’une blessure au genou contractée lors du dernier Mondial, le colosse fidjien s’entraîne normalement depuis dix jours et, s’il a bientôt sur le Racing le même impact qu’il eut à Toulon ou Lyon, il devrait littéralement changer le visage de l’équipe de Stuart Lancaster…