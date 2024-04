Le système des Jiff peut mettre à mal les fins de saison des clubs du Top 14. Preuve en est il y a un an avec Toulon qui avait été obligé de faire tourner sur un déplacement capital au Racing. C’est le cas actuellement pour Montpellier, loin d’être dans les clous sur le quota réglementaire et qui doit en plus de ça lutter pour son maintien dans l’élite.

Le MHR va-t-il devoir faire un choix entre les Jiff et le maintien ? C’est un peu réducteur comme présentation car ça reviendrait à dire que Montpellier n’est pas capable de rester en Top 14 en utilisant ses joueurs issus de la formation française. C’est d’autant plus faux que les coéquipiers de Yacouba Camara avaient signé un retentissant exploit en février sur la pelouse du Racing avec..18 Jiff sur la feuille de match, le record du club de la saison. Comme quoi.

Il n’empêche, à six journées de la fin de la phase régulière, les Héraultais sont toujours barragistes avec quatre points de retard sur Lyon et Clermont, et hors des clous au niveau des quotas Jiff. Ils pointent même à la dernière place de ce classement avec une moyenne de 15,55 Jiff par feuille de match (la règle stipule que tous les clubs sauf le promu doivent avoir une moyenne égale ou supérieure à 16). En l’état, le club présidé par Mohed Altrad serait sanctionné d’une pénalité de 6 points pour la saison prochaine, même en cas de descente de Pro D2.

"C’est quelque chose que tu gères au quotidien, se souvient l’ancien manager du club Philippe Saint-André, champion de France en 2022 avec les Cistes. Il y a des objectifs précis, des équilibres à avoir, bien gérer les périodes internationales par exemple. C’est un magnifique système pour le rugby français et l’équipe de France car ça permet au sélectionneur d’avoir des jeunes responsabilisés en Top 14 et des clubs axés sur la formation, mais quand tu es directeur du rugby ou entraîneur en chef, tu as des tableaux Excel de partout."

Atteindre 17,5 Jiff par match sur la fin de saison

Concernant le club qu’il a quitté cette saison, "PSA" comprend le douloureux dilemme : "Est-ce qu’il vaut mieux rester en Top 14 et commencer la saison avec six points en moins ou descendre en Pro D2 ? Il y a l’obligation de faire des arbitrages. Le MHR, mais aussi Clermont, sont dans des situations difficiles car ils jouent des "matchs de muerte" tous les week-ends et en même temps ils doivent gérer les Jiff. C’est d’autant plus complexe pour Montpellier qui a connu deux staffs différents cette saison…"

Une réflexion partagée par l’entraîneur des trois-quarts Vincent Etcheto il y a quelques semaines après la victoire montpelliéraine à Nanterre. Deux mois plus tard et malgré une situation comptable plus que tendue, le président Altrad semble avoir tranché : [le club] "sera dans les clous à la fin de la saison, a-t-il confié dans les colonnes de Midi Libre. On ne peut pas se permettre de commencer la saison prochaine avec six points de retard".

Sortons donc la calculette pour avoir un visuel précis de la situation du MHR. Avec 311 Jiff alignés sur 320 attendus, Montpellier a un déficit de neuf joueurs qui devra être compensé d’ici la fin de la saison. Pour respecter la régle, le staff devra présenter une feuille de match avec 17,5 Jiff en moyenne sur les six dernières journées. Ou alors viser un ou deux matchs pour arriver à l’équilibre comme le choisit Saint-André la saison dernière. "On avait été dans la difficulté car mes quatre titulaires indiscutables, tous Jiff, s’étaient gravement blessés (Camara, Verhaeghe, Vincent et Doumayrou). J’avais dû mettre 22 Jiff contre Pau sur la dernière journée mais le club ne jouait pas une place en phase finale ou le maintien à l’époque. Sur certains postes, comme en première ligne, nous n’avions pas de marge."

Ces joueurs qui pourraient en profiter

Cette anticipation dans le recrutement est désormais actée par tous les clubs. Saint-André avant son départ du club avait consolidé le poste de pilier en signant Baptiste Erdocio et Lasha Macharashvili. Le staff actuel autour du directeur du rugby Bernard Laporte a aussi agi de la sorte en se séparant du talonneur Tolu Latu (parti en prêt à La Rochelle), Henry Thomas à Castres et Paolo Garbisi à Toulon.

Dans le sens inverse, Christopher Tolofua a débarqué de Toulon, et le jeune pilier gauche Luca Tabarot a été rapatrié d’Angoulême où il était en prêt pour grappiller du temps de jeu. Le retour de Mohamed Haouas et les signatures d’Alexis Bernadet et Nicolas Martins pour la saison prochaine entrent aussi dans ce cadre, même si le MHR n’a pas oublié de se faire plaisir en attirant la bombe Tambwe ou l’international anglais Billy Vunipola.

Pour en rester à cette saison, la règle des Jiff pourrait profiter à certains joueurs relancés dernièrement par Patrice Collazo lors du huitième de finale de Challenge Cup perdu face à l’Ulster. On pense ici à Grégory Fichten, le pilier gauche de 33 ans, qui n’a disputé que trois rencontres de Top 14 cette saison. Mais aussi au deuxième ligne Florian Verhaeghe, l’arrière Alexandre De Nardi ou encore le trois-quarts centre Thomas Darmon, qui auront tous leur mot à dire. Et une grande importance d’ici l’ultime journée.

"La pression, on l’a tout le temps dans notre situation. Vous ne nous avez jamais sentis "easy" une semaine. Il faut qu’on prenne des points à chaque match", lâchait Patrice Collazo avant la défaite contre Paris. C’est encore plus vrai avant le déplacement à Pau (samedi, 17 heures). Mais à l’ancien manager Philippe Saint-André d’y croire, et même de relativiser : "S’ils ont été capables de faire une belle série il y a quelques semaines, ils peuvent recommencer. Ça commencera dès ce week-end. Et si jamais le dernier match à Clermont détermine la 13e place ou non, peut-être pour les deux clubs, il restera ce dernier joker de l’access-match." Le sprint final s’annonce palpitant.