On espérait, on rêvait, que les quatre mois qui avaient séparé le quart de finale face aux Springboks et le match d’ouverture du Tournoi contre l’Irlande auraient suffi à nos Bleus pour effectuer leur "deuil", selon le mot de Fabien Galthié. Reste qu’avec le recul, on comprend aujourd’hui qu’il était tout bonnement inconcevable d’imaginer les Bleus tenir leur rang, d’entrée de Tournoi, après avoir reconvoqué l’ossature de l’équipe défaite lors de ce quart de finale, soumise depuis un an à un enchaînement irréel de 30 à 35 matchs par tête de pipe. Qui plus est face à une Irlande qui, outre le fait de bénéficier de conditions de récupération autrement plus favorables, avait d’ores et déjà procédé au renouvellement de quelques cadres, à l’image du deuxième ligne McCarthy ou de l’ouvreur Crowley, leurs deux hommes du match à Marseille…

Les choix payants du staff

De fait ? On comprit bien vite que c’était ce Tournoi dans sa globalité qui devait permettre aux Bleus d’enfin repartir de l’avant. Et si les vieux soldats signèrent bien un poussif chant du cygne en Ecosse, la quasi-défaite du match nul contre l’Italie à Lille, synonyme de série de trois matchs sans victoire du XV de France sur ses terres, ne fit que ressurgir le débat quant à des changements profonds à opérer. Lesquels, avant le déplacement à Cardiff, furent finalement pris, certes dictés par les blessures et autres suspensions des uns (Jalibert, Danty) mais aussi par les contre-performances des autres (Woki, Lucu).

C’est ainsi que l’intégration de la jeune garde des Le Garrec, Depoortere et autre Barré ralluma la flamme, en même temps que l’intégration de la deuxième ligne Flament-Meafou. C’est ainsi que l’on retrouve, comme par magie, un XV de France bien décidé à combattre en équipe, des individualités bien décidées à jouer pour le collectif, et surtout des leaders prêts à prendre leurs responsabilités dans la conduite du jeu. Une différence d’état d’esprit fondamentale qui fut le socle de la fin du tournoi des Bleus, avec un premier succès enthousiasmant au pays de Galles et surtout ce crunch face à l’Angleterre…

Le Crunch a exorcisé le fantôme du quart

Un match qui fut, in fine, le clone du quart de finale face aux Springboks. De par la densité physique de l’adversaire. De par sa rush défense importée depuis le staff des Boks par Felix Jones. De par sa stratégie de jeu au pied de pression et, surtout, de par son scenario dingue qui aurait pu laisser les Bleus penser qu’une fois de plus, ils seraient les cocus de l’histoire… "Sans doute que les Anglais avaient analysé le quart de finale et voulu se servir de ces schémas-là, avec une grosse défense et beaucoup de pression sous les ballons hauts, soufflait François Cros. De notre côté, on a aussi su se servir de ce quart de finale pour ne pas nous affoler et inverser la tendance." Jusqu’à obtenir la pénalité de la gagne, réussir à re-gagner enfin sur le sol français et boucler la boucle sur cette pelouse de Lyon où les Tricolores avaient engrangé leur dernier succès en France. "C’est exactement la même chose sauf que, cette fois, on gagne", souriait Fabien Galthié. Difficile de parler ici de hasard…