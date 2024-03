En l’emportant face à l’Angleterre en clôture du Tournoi, les Bleus enchaîneraient une deuxième victoire et s’offriraient un premier ténor mondial depuis le traumatisme de l’automne dernier. De quoi enfin basculer...

Si le Tournoi des 6 Nations, compétition on ne peut plus historique, revêt une importance qui se suffit à elle-même, cette édition 2024 avait une autre visée pour le XV de la France : solder les comptes de la Coupe du monde et de son terrible dénouement. Au regard de son calendrier - trois réceptions dont celles des rivaux irlandais et anglais - et de sa dynamique des quatre années passées, la troupe de Fabien Galthié faisait figure de favorite dans la course à six pour le titre, avec une cote légèrement supérieure à 2 contre 1 sur les sites spécialisés. Las, ce double espoir de victoire finale et d’un rebond immédiat a été balayé d’entrée de jeu au Vélodrome. Par l’armada irlandaise autant que par les doutes intérieurs. Alors, traumatisés, les Bleus ? S’ils écartaient eux-mêmes le diagnostic d’un choc post-traumatique, le déroulement des faits le laissait fortement penser.

L’Angleterre sur le podium du Mondial, une anomalie

Les deux prestations suivantes en Écosse et contre l’Italie, quand bien même elles n’ont pas été sanctionnées par de nouvelles défaites, n’avaient pas permis de remonter la pente ni lancer une nouvelle dynamique. Au pays de Galles, les Bleus ont enfin retrouvé de l’allant et cette force de frappe offensive qui en avait fait les terreurs du rugby mondial du haut de leurs quatorze victoires consécutives entre novembre 2021 et février 2023. Reste qu’un succès, aussi enthousiasmant soit-il, chez les Dragons rouges, huitièmes du classement mondial et candidats à la cuillère de bois dans ce Tournoi, présente une valeur relative.

À cet égard, le crunch de samedi revêt une importance multiple. Grégory Alldritt et ses partenaires se doivent de l’emporter face au XV de la Rose - cinquième mondial, à moins d’un point de la France - pour redorer leur blason et pour rectifier une anomalie de l’histoire : avoir vu la bande à Borthwick terminer sur le podium de la Coupe du monde dans l’Hexagone tandis que les nôtres avaient tout juste séché les larmes. Certes, même la plus belle des démonstrations face à l’Angleterre n’y changerait rien mais elle permettrait de tourner la page. Les supporters ont tant envie. Les joueurs en ont grandement besoin.